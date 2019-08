Baños, un veraneo de lo más clásico

En el aire del balneario Lugo no solo se respira el olor del azufre de sus aguas termales. También se respira historia. De hecho, en sus entrañas guarda los famosos restos de las antiguas termas romanas lucenses, datadas del siglo 17 después de Cristo y declaradas como Monumento Nacional en el año 1931.

Pero no solo los restos romanos marcan la antigüedad de las instalaciones, ya que las paredes del edificio del balneario rezuman historia. A pesar de las muchas reformas llevadas a cabo en el complejo, en cada esquina se pueden percibir ecos de una época que no es la nuestra.

CASA DE BAÑOS

Aunque las aguas termales llevan siglos siendo utilizadas ininterrumpidamente, lo cierto es que con la llegada del cristianismo entraron en decadencia, aunque sin desaparecer del todo. Fue en los siglos XVI y XVII cuando las aguas termales vuelven a ganar fuerza como terapia natural, siendo el siglo XVIII cuando se produce un resurgimiento de su popularidad.

Antonio Garaloces, gerente: "Estas augas termais empréganse para tratar enfermidades reumáticas, do aparato respiratorio e da pel"

Es en el año 1847 cuando se inician las obras del edificio que aún hoy acogen las instalaciones del balneario que hoy rige Antonio Garaloces. "A mediados do século XIX foi a época dourada dos balnearios", asegura el gerente. Garaloces indica que lo poco desarrollada que estaba la medicina en aquellos años puede explicar este éxito. "No século XX empezaron a decaer porque o avance da medicina foi moi grande. Arredor dos anos 80, co programa do Imserso, déronse a coñecer de novo os balnearios en España, porque case non teñen contraindicacións", asegura.

Según un artículo del Doctor en Geografía e Historia Adolfo de Abel, la Casa de Baños —como era conocido el balneario a finales del XIX— era un lugar donde la burguesía y las familias más pudientes tomaban las aguas para restaurar su salud durante el verano, llegadas de toda Galicia y de otros puntos de España. Se conforma así como uno de los primeros lugares de la ciudad de Lugo destinado al veraneo.

Algunas de las personalidades más reconocidas de la época que descansaron entre sus paredes durante el periodo estival fueron el dramaturgo Gonzalo Cantó, el comediógrafo Carlos Arniches, el antropólogo y escritor Manuel Amor Meilán, la poeta Carolina Coronado, o el escritor Juan de Armada y Losada.

El doctor Adolfo de Abel asegura que, en esta época, el balneario también cumplía la función de lugar de reunión y de ocio. Aunque personas de todas las clases sociales acudían a los baños terapéuticos, solo los más ricos asistían a los múltiples bailes y reuniones creadas para el esparcimiento de las personas que veraneaban allí. Un ejemplo son las llamadas 'reuniones de Confianza', a las que solo asistían personajes ilustres.

EN LA ACTUALIDAD

Lo que sin duda ha mantenido el balneario a lo largo de sus 2.000 años de historia son sus cálidas aguas medicinales, llenas de propiedades terapéuticas. "As augas son sulfuradas, bicarbonatadas e sódicas, e empréganse para tratar enfermidades reumáticas, do aparato respiratorio e da pel", afirma Garaloces.

Después de todos estos años, el fin último del balneario sigue siendo el mismo: el disfrute de las aguas medicinales para mejorar la salud. Actualmente, la mayoría de su clientela la conforman personas que llegan a través de un programa de la Xunta y del Imserso, procedentes de toda España.

"Nosotros hemos estado visitando balnearios desde que nos jubilamos y nos apetecía probar alguno en el norte de España. El de Lugo nos está gustando mucho", señalan Daniel Mesías y Angustias Olivares, que llegan desde Cuenca a través de un viaje del Imserso. "Me ha encantado el paisaje, la comida y la gente, que es muy amable", puntualiza Angustias.

Remedios Liz, usuaria: "A mi marido y a mí nos ha gustado; recomendamos este balneario, y seguro que volveremos"

Yolanda Pérez, que llega desde Madrid, los acompaña en la sala de inhalación. "Lo que más me ha gustado del balneario son los tratamientos. Nunca los había hecho y me han encantado", asegura. Remedios Liz y su marido, José Martín Lacruz, son de Barcelona, tienen familia en Lugo y de paso que la visitan han decidido ir al balneario. "Nos han gustado mucho los ejercicios. Nosotros lo recomendamos y seguro que volveremos", dicen.

Algunos de los tratamientos que han podido disfrutar son los mismos que ya estaban disponibles hace décadas, como los baños en las aguas sulfurosas —algunas de las bañeras de mármol empleadas en las salas de baño se conservan a día de hoy—, los baños de chorro, las piscinas, los tratamientos de inhalación o el agua para beber.

La estancia en el balneario también está enfocada hacia la relajación y el descanso, con un circuito encaminado al ámbito recreativo. También hay disponibles tratamientos de belleza, un servicio más alejado de los de antaño. Pero el esparcimiento no se limita al agua. Aunque no son aquellas reuniones sociales que se hacían hace dos siglos, el balneario planea en sus salones actividades para todos los huéspedes interesados, como partidas de bingo, queimadas, creaciones manuales e incluso sesiones de baile, que según el director del recinto, "gustan moito aos nosos clientes".

Más allá de los muros del balneario, los trabajadores también preparan por las tardes diferentes excursiones por la ciudad y la provincia, como paseos en barco por la Ribeira Sacra o visitas a bodegas o a la playa ribadense de las Catedrales. Aunque la Casa de Baños haya cambiado un poco sus costumbres, su fin último sigue siendo el mismo: que los clientes "tomen as augas" y descansen del mundanal ruido durante sus vacaciones estivales.