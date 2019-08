¿Baños a pecho descubierto?

El topless está bastante normalizado en las piscinas de Lugo, pero no es una práctica ajena a polémicas. Así, una joven denunció en las redes sociales que en el Club Fluvial se le instó hace unos días a ponerse la parte de arriba del bikini. Por contra, en las redes también hay quien, cuestiona que en las piscinas de Frigsa haya mujeres haciendo topless en zonas en las que hay niños.

El asunto ha saltado a la actualidad de la mano de María Cordero, que tomaba el sol sin la parte de arriba de su traje de baño en la zona más próxima al río del Club Fluvial, la llamada zona de servidumbre, cuando uno de los empleados de seguridad le llamó la atención y le pidió que se la pusiera.

La normativa del Fluvial no permite hacer topless en las zonas privadas, pero no puede intervenir en la zona de servidumbre del río

La joven, desveló, expresó su desacuerdo al vigilante, quien le aseguró haber consultado previamente si se podía hacer topless, antes de llamarle la atención y que otros empleados de las instalaciones le habían asegurado que estaba prohibido. Esta respuesta no convenció a la joven, que se acercó hasta el mostrador de las instalaciones, donde volvieron a asegurarle que está prohibido hacer topless en el recinto, así que presentó una reclamación.

El presidente del Club Fluvial, Tito Valledor, explicó este viernes que "el reglamento interno dice que en las zonas privadas se debe llevar la indumentaria habitual de baño". Valledor explica que "nosotros no nos cerramos en banda a que se haga topless en zonas más discretas, ya que puede que esta normativa haya quedado un poco obsoleta" y que desde luego "en la zona de servidumbre, ya no es cosa nuestra y no podemos obligar a llevar bikini a la gente que toma el sol ahí".

La joven asegura que ella se encontraba en la zona de servidumbre cuando se le instó a ponerse el bikini y que, por tanto, no entiende lo sucedido

OTRAS PISCINAS

Dámaso Expósito, gerente de la piscina Los Robles, afirma que allí está permitido hacer topless y que nunca ha habido ningún tipo de problema.

Por otro lado, el gobierno local asegura que en la piscina de Frigsa "no hay una normativa que lo prohiba" y que "hay una zona en la que siempre se ha hecho y no nos consta que haya habido quejas". Los recelos, por tanto, se quedan solo en las redes.