Una banda de Europa del Este estafa más de 7.000 euros a 17 clientes del mismo banco

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional en Lugo investiga la estafa que sufrieron en un fin de semana 17 clientes de la provincia de la misma entidad bancaria. Una docena de los afectados es de la capital lucense, otros cuatro de Monforte de Lemos y el restante de Viveiro.

El montante de la estafa ascendió a más de 7.000 euros en total. Todos los cargos fueron inferiores a 100 euros. Alguno de los afectados vio cómo en esos dos días le realizaban hasta 11 reintegros de su cuenta por el mismo importe.

La cuantía inferior a los 100 euros no es casual. Ese es el umbral que establece la directiva de la Unión Europea para que las entidades financieras extremen los controles de supervisión en las transacciones.

"Son cargos exactos nun determinado intervalo temporal, contra uns clientes determinados dunha mesma entidade bancaria"», explicaba el responsable de la Udev en Lugo, Héctor Pérez.

El método utilizado fue el phishing. Los delincuentes cibernéticos obtuvieron de forma fraudulenta información para poder operar con las tarjetas de crédito o las cuentas bancarias de las víctimas. Este inspector de la Policía Nacional hace un llamamiento a los lucenses para que sean celosos a la hora de comprobar a quién le facilitan datos personales.

Como en este caso los cargos fueron "automatizados" las fuerzas de seguridad sospechan que detrás de esta estafa está un grupo criminal organizado de un país de Europa del Este, por este motivo ha solicitado una comisión rogatoria al juzgado para que pueda realizar una actuación en esa nación.

Héctor Pérez precisa que "non sempre" están mafias detrás de estas estafas. "Ás veces sorpréndenos que está unha persoa cun coñecemento medio-alto das operacións económicas a través de medios telemáticos", afirma.

Móviles y tablets de primeras marcas que no eran tan baratos como parecía

Las estafas telemáticas son a veces de importes cuantiosos y otras no tanto. Es el caso de ocho lucenses que denunciaron en la comisaría de la Rúa Chantada que una empresa de la provincia de Badajoz les estafó entre 200 y 400 euros a cada uno porque no les envió los teléfonos móviles y las tablets que compraron a través de su página web.

La firma extremeña Costomovil ofrecía productos electrónicos de primeras marcas a precios más bajos de los que se encuentran en el mercado.

Pero esos smartphones y tablets no resultaron tan baratos. Los afectados no los recibieron y la empresa no les devolvió el dinero abonado cuando estos lo reclamaron.

El juez que instruye el caso decretó el cierre de la web y sus dos propietarios, que contaban con antecedentes por hechos similares, fueron detenidos.

Casos como este muchas veces pasan de largo de comisaría porque los afectados optan por no denunciar ya que creen que su acción no llegará a buen puerto.

La Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu) advirtió de que constaban más de 600 reclamaciones por las estafas cometidas por esta plataforma pacense, sin embargo, ni una tercera parte acabaron en denuncia.