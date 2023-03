El Banco Santander acude al juzgado para parar el derribo de O Garañón

El Banco Santander, acreedor principal en el proceso concursal de la empresa que construyó las torres de O Garañón, continúa presentando recursos para que se paralice la demolición y ahora ha registrado una demanda en el juzgado contencioso-administrativo con ese fin.

Esta circunstancia, junto al hecho de que podría ser necesario pedir autorización a la Dirección Xeral de Patrimonio para llevar a cabo los trabajos, podrían retrasar el inicio de los mismos y comprometer la voluntad del gobierno de Lara Méndez de que la piqueta entre en O Garañón antes de que termine el actual mandato municipal.

Los argumentos que el Santander esgrimirá en el juzgado aún no se conocen, pero podrían ir en la línea de las alegaciones que presentó al expediente municipal de reposición de la legalidad. Básicamente, sostenía que no se podía ejecutar el derribo porque el plazo había prescrito, porque las deficiencias de la urbanización no tenían una entidad suficiente que justificasen la demolición y porque consideraba que el Concello no era competente para llevar a cabo esta medida al formar parte la construcción de un concurso de acreedores.

Las alegaciones del Santander, al igual que las presentadas por el promotor y por el administrador concursal, fueron rechazadas por el Concello y acto seguido el banco pidió medidas cautelares por vía administrativa para que se parara el derribo. Como fueron desestimadas, acudió al juzgado.

Se desconoce cuáles son las intenciones de la entidad, ya que las posibilidades de legalizar la construcción son remotas. Esta está en manos de un administrador concursal tras la quiebra del promotor -que por otra parte tiene demandado al Concello lucense- después de años de litigio que se sustanciaron con sentencias que anularon las licencias, primero porque la urbanización carecía de informe de la Consellería de Cultura y después porque este fue desfavorable.

Patrimonio vetó O Garañón por la afección, sobre todo visual, a bienes protegidos, como el Parque y el sanatorio García Portela, y el gobierno local hace tiempo que decidió modificar el PXOM para hacer una zona verde allí. Está trabajando en esa tramitación y en ejecutar el derribo de forma subsidiaria una vez que la propiedad no lo hizo.

Sin embargo, los planes para cumplir con ese compromiso de gobierno podrían demorarse de nuevo. Al margen del contencioso que acaba de presentar el Banco Santander, quedan aún varios aspectos que cerrar para poder iniciar los trabajos de derribo.

La empresa que ganó el concurso para elaborar el proyecto de demolición y llevar a cabo esta fue requerida para que precise algunos detalles del proyecto, para lo que tiene aún días de plazo. Después, el proyecto tiene que ser informado favorablemente por el servicio de Arquitectura del Concello. Se espera que este trámite no suponga ninguna dificultad, aunque no sería la primera vez que ese departamento pusiera reparos, como hizo con el proyecto de arreglos del nuevo auditorio, lo que obligó a cambiar la hoja de ruta.

Al mismo tiempo, no está claro todavía si la demolición debe ser autorizada por Patrimonio. Hay dudas sobre ello. En la administración local hay quien considera que, si en su día la falta de informe de Patrimonio motivó la anulación de las licencias, el pronunciamiento también podría ser necesario ahora para intervenir en la zona, aunque sea con el fin de reponer la legalidad. Para salir de dudas se ha solicitado un informe a la asesoría jurídica municipal.

Si la conclusión es que hay que solicitar informe a Patrimonio, este tiene que cursarse una vez el proyecto de demolición tenga el visto bueno de Arquitectura del Concello. Después la Xunta tendrá tres meses para responder.

Por otra parte, una vez se complete el proceso administrativo, será necesario hacer un levantamiento topográfico antes de meter las máquinas que echarán abajo las torres.