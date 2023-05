Un banco pagará 2.000 euros a un lucense por incluirlo en un fichero de morosos

La Audiencia Provincial de Lugo dictó una sentencia en la que obliga a una entidad bancaria a indemnizar a un cliente en la cantidad de 2.000 euros por incluirlo en un fichero de morosos. El tribunal considera que el banco no aportó la documentación necesaria para demostrar la deuda del cliente y que tampoco consiguió probar que le había enviado varias comunicaciones para reclamarle el pago.

El afectado denunció a la entidad y un juzgado de Instrucción le dio la razón y fijó la indemnización en 3.000 euros. Sin embargo, el banco recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Lugo, que aceptó el recurso. El banco alegó que el cliente mantenía una deuda con la entidad, por lo que le enviaron varias comunicaciones sobre la situación, la necesidad de proceder a su regularización y la posibilidad de ser incluido en el Registro de Morosos. Señaló igualmente que el daño ocasionado al cliente era mínimo, ya que lo incluyeron en un registro únicamente informativo, "por lo que no tendría derecho a la indemnización que se le reconoció", apuntaba la entidad.

El tribunal explica que el cliente negó la deuda y el banco no aportó ninguna prueba que la acreditase. "La prueba aportada se ha limitado a un extracto de una cuenta que refleja una deuda de 833 euros, como consecuencia de la liquidación de intereses y comisiones, añadiendo también las comunicaciones que el banco le dirigió al titular de la cuenta para hacerle saber los descubiertos, su importe y las fechas a las que se corresponden tales descubiertos. Pero esta documentación", señala la sala, "es insuficiente para valorar la existencia de una deuda cierta y acreditar tal extremo no debería resultar una carga importante para la entidad bancaria. Se echa de menos una certificación que refleje de forma clara la generación y el importe de la deuda".

El fallo recoge además que el cliente explicó que no había recibido ninguna comunicación del banco y que la entidad no aportó pruebas de la entrega efectiva de la documentación. "No consta que la dirección de correo electrónico usada por la entidad bancaria hubiese sido la facilitada por el cliente a efecto de notificaciones. Y en cuanto a las comunicaciones postales, únicamente se puede dar por probada su remisión, pero no su recepción por el destinatario", explica. El juzgado instructor había fijado la indemnización en 3.000 euros, pero la Audiencia la rebajó a 2.000, al considerar más adecuada esta cuantía.