O banco de Paco Pestana énchese de obxectos en lembranza do escultor

Unha bicicleta, dous collages, dúas pernas con medias de caveiras de piratas e uns zapatos rosa, unha bolsa da churraría La Modernita, un exemplar de El Progreso, un crucifixo invertido, un ramiño de margaridas e un boneco de tea en tamaño natural que ben podería ser Paco Pestana... ese foi o legado que deixaron este venres un grupo de xente de Lugo, vencellada á arte, en homenaxe ao escultor falecido, de forma repentina, o pasado mes de outubro.

A artista multidisciplinar Ánxela Pardo Vázquez foi quen discorreu todo isto. A idea era simple: tratábase de que cadaquén dos que participaron —a maioría, compañeiros de distintas expresións artísticas— deixase a súa impronta da súa relación persoal con Paco Pestana en forma dun obxecto.

Podía ser unha lembranza dalgunha conversa ou vivencia en común, podía ser algo que o caracterizase ou, simplemente, calquera cousa que falase del, que diso se trataba. "O que fixemos foi colocar obxectos no seu banco, que está detrás do Concello de Lugo, para homenaxealo. E, dentro desa conciencia de libertario que tiña el, deixalos alí ata que os leve o tempo ou desaparezan por outras circunstancias", comenta Xulio Pardo de Neyra, un dos participantes nesta particular homenaxe.

Un crucifixo invertido de Luciano Pérez e un boneco de tea de Ánxela Pardo foron algunhas das propostas presentadas

Eles foron os primeiros. Ademais de Xulio Pardo de Neyra, colaboraron tamén deixando cousas outra xente vinculada á arte e á artesanía como Luciano Pérez, Juan Carlos Zahera, Quique Bordell, Giovanni Peixoto e Sergi Massana —que fixeron unha performance—, Antonio Ros —que cantou unha canción—, Cristina Mejías, Carlos Pardo, Xosé Reigosa, Joaquín García Gesto, Inés López Penelas, Pepe Álvez, Gema López, Karol Farias, Jesús Redondo, Julio Leira, Victoria Rodríguez, Lola Tourón, AnaDMatos u Orfilia Pérez Seijas, entre outros.

Agora a idea é que outros lugueses, que tamén coñeceran a Paco Pestana, depositen no banco máis cousas en lembranza deste personaxe tan aprezado no mundo da cultura. "Queremos que a xente vaia depositando fotos ou calquera tipo de obxectos que lembren a figura de Paco Pestana", conta Xulio Pardo.

Das cousas que quedaron no banco todas teñen o seu aquel. Por exemplo, Juan Carlos Zahera deixou a bicicleta (transporte que compartía con Paco Pestana); Xulio Pardo fixo dous collages con poemas e fotos; o artesán de instrumentos tradicionais Luciano Pérez levou un recorte dun crucifixo invertido...

"O Cristo invertido que aportou Luciano é porque, nunha ocasión, Pestana quixo facer unha exposición de patrimonio relixioso de Castela-León e quería poñer un cristo invertido no altar da capela de Santa María", comenta o artesán Luciano Pérez.

No banco tamén se pousou o outro Paco Pestana, o boneco que fixo Ánxela Pardo á imaxe e semellanza do escultor, e unha bolsa da churraría a onde iba todos os días e onde lía El Progreso.

A organizadora, Ánxela Pardo, engadiu algo máis da súa parte: unhas medias con caveiras e os zapatos da súa tía Chity, falecida tamén o ano pasado e unha grande admiradora da arte e da figura de Paco Pestana.