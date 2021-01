El Banco de Alimentos de Lugo reparte casi 100 toneladas de comida en Navidades

La presidenta del Banco de Alimentos de Lugo, Amadora Núñez, calcula que se han repartido "cerca de cien toneladas" de comida en las fiestas de Navidad, desde la semana antes de Nochebuena a la de Reyes.

Esta cantidad se ha distribuido en las tres sedes con que cuenta la entidad; en la ciudad de Lugo, Monforte y Foz, donde los lunes y viernes se hace el acopio de alimentos.

Amadora Núñez ha puntualizado que estos días dispusieron de "ternera, pollo, capones, también patatas, leche, arroz, macarrones, batidos y zumos". "Hemos tenido de todo", destaca.

También se ha "empezado" a tener en cuenta la "zona de Sarria, que está muy necesitada y se enviaron dos tráilers" para comida, según ha concretado la presidenta del banco de alimentos.

La cobertura llega a unas "dos mil familias", y el grueso se localiza en la ciudad de Lugo, con más de un millar. Núñez llama la atención sobre que requieren esta ayuda personas que no llegan a fin de mes.

"Una mamá sola, un papá solo trabajando solo con los salarios que perciben no les llega para sostener a la familia. Son salarios de 700 u 800 euros, incluso de 600 o gente a meda jornada que luego trabajan jornada completa y no les llega. Tienen que hacer frente a los recibos, ropa, comida y ahí o trabajan los dos o, si no, no llega", ha explicado