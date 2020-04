El Banco de Alimentos de Lugo reparte 15 toneladas de comida cada semana

El Banco de Alimentos de Lugo tiene un papel activo en la lucha contra el coronavirus y, según destaca la portavoz de esta entidad, Amadora Núñez Mera, desde que se decretó el estado de alarma cada semana «salen 15 toneladas de alimentos» desde la sede central en O Ceao y las delegaciones de A Mariña y Monforte.

Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de personas particulares y empresas "tanto grandes como pequeñas", añade Núñez, quien entre las aportaciones destaca las ayudas de Leite Celta y Lidl que, con una aportación de "50.000 litros de leche», permitieron su reparto a otros bancos de alimentos de España "que estaban sin nada".

Destaca y agradece también las aportaciones de Puleva; Leite Río; Gadis «que incluso adelantará las campañas de recogida», Coca Cola, Vegasa Eroski y Pepsi. También se suman a esta cadena de solidaridad Mercadona; Caixabank con una donación de 5.000 euros, al igual que Viesgo; Bidafarma (1.000 euros), AC Reunidos (5.000) y empresas más pequeñas como un fabricante de quesos artesanales de Vilalba, afirmó.

Froiz, Leite de Galicia, o Aceites Abril, con un palé de aceite de girasol, también colaboran en estos días difíciles con las personas con menos recursos, al igual que desde la empresa Unilever, con una gran cantidad de helados para los niños, o Lucuslog con las cámaras frigoríficas para su conservación hasta el reparto. Tartas Ancano, Entrepinares, Novafrigsa y Abanca tampoco faltan en el listado de contribuciones solidarias, al que se suman particulares anónimos y muchas familias y asociaciones de vecinos que reúnen productos y los hacen llegar al Banco de Alimentos. "Algo que nos hace mucha ilusión es que también nos están ayudando deportistas que están confinados y organizan campeonatos entre ellos a través de internet para conseguir arroz, pasta y otros alimentos", añadió.º

La portavoz del Banco de Alimentos de Lugo agradeció esta nueva ola de solidaridad y envió un mensaje de ánimo a la ciudadanía pidiendo "que no se desanimen, porque esto aún sigue. Vamos a estar ahí para ayudar a todas las personas que lo necesiten, que no tengan miedo porque vamos a hacer que estas ayudas lleguen a quienes lo necesitan".

El Banco de Alimentos de Lugo atiende actualmente a más de 2.000 familias en la provincia, desde sus sedes en Lugo, A Mariña (Foz) y Monforte.

"No podemos decir 'vuelva mañana'"

"Estamos atendiendo a 80 familias que no habían venido nunca", explicó Amadora Núñez. "Hay gente que viene desesperada". Al prolongarse el confinamiento en el tiempo "hay muchas personas que no cobraron y no tienen recursos, que están con los hijos en sus casas y lo están pasando mal", añadió, para mostrar un «sincero» agradecimiento a quienes continúan ayudando. El único requisito para la ayuda es «necesitarla», aseguró.

"En estos momentos no estamos para pedir papeles. No podemos decir vuelva mañana, o la próxima semana".