El Banco de Alimentos ya no admite más usuarios por falta de comida

El Banco de Alimentos tiene, ahora mismo, entre la capital lucense y A Mariña unos 2.100 usuarios y ya no admite ninguno más. Hay demanda, mucha, pero la entidad tiene que gestionar la comida que llega a sus instalaciones y no es suficiente para cubrir las necesidades de más personas.

En los veintiséis años de historia de esta entidad, nunca se vivió un momento peor. Ni en la crisis de la construcción —que provocó largas colas de usuarios por el cierre de empresas de este sector—, ni en la pandemia —cuando los Ertes en muchas empresas obligaron a muchos lucenses a ir al Banco de Alimentos ya que, en algunos casos, se tardaba días en cobrar la prestación estatal—.

Tanto en una situación como en otra, había necesidades pero no faltaba comida dado que el Banco de Alimentos tenía presupuesto suficiente y tanto la gente como las empresas se volcaban en hacer donaciones de comida.

Ahora, la situación es distinta. Sigue habiendo usuarios —incluso más que nunca— pero la comida no llega porque el presupuesto no alcanza para pagar la subida de los alimentos y porque también son menos las donaciones.

"Se antes con 10.000 euros comprabas un montón de cousas, agora non chegan a nada. Por poñerche un exemplo: un quilo de arroz saíalle ao Banco de Alimentos, hai uns anos, a 70 céntimos e agora está a 1,40 euros, e os ovos pasaron de 70 céntimos a 1,5 euros. E, por riba, o número de persoas que necesitan axuda é maior porque o que gañan tampouco lles chega para comprar comida", afirma Amadora Núñez, portavoz y fundadora del Banco de Alimentos.

Gastos

Amadora hace balance de las ayudas que recibe la ONG y de los gastos corrientes: "Da Deputación, 10.000 euros; da Xunta, 25.000... pero pagamos 1.500 euros de aluguer (a ver se atopásemos un sitioo gratis) e houbo meses en que a luz chegou a 1.300".

Por este motivo, desde principios de marzo, el Banco de Alimentos no admite, por ahora, más altas de usuarios.

"Queda moita xente fóra que non recibe axuda pero non chega para todos porque incluso agora colaboramos con outras asociacións como Aliad Ultreia, a onde mandamos lotes de emerxencia, ou con concellos que nos piden axuda e non temos para todos", dice Amadora Núñez, quien añade que "en Sarria hai 900 persoas que non podemos atender e en Monforte xa non atendemos tampouco".