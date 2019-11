Balseiro sugiere ahora que se haga un parador de turismo en San Fernando

El futuro del cuartel de San Fernando podría dar otra vuelta de tuerca. Ahora, el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, sugiere que este edificio acoja un parador de turismo que todavía no existe en la capital lucense y que tendría una situación privilegiada en el centro. Eso no significaría, según explicó, que la Xunta se oponga a que haya un Museo de la Romanización en Lugo sino que este podría ubicarse en el Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL).

"Por que non se instala un parador de turismo no cuartel de San Fernando? Sería unha boa opción, xa que daría riqueza ao centro. Defendemos que Lugo teña un Museo da Romanización pero o importante das cousas é mantelas, non facelas. O Mihl costou 10 millóns de euros construílo e costa 1 millón ao ano telo aberto para que entren menos de 200 persoas, o que demostra unha falta de xestión cultural por parte do Concello. Para iso, o mellor sería poñer o Museo da Romanización no MIHL e así poñeríase tamén este museo a funcionar. Tampouco hai unanimidade de que en San Fernando se instale un Museo da Romanización, mesmo na corporación municipal", afirmó Balseiro.

El delegado territorial también añadió que, hasta este martes, el Ayuntamiento todavía no había realizado ninguna petición a la Xunta "para manter as instalación e é vergoñento que haxa vidros rotos e entren pombas e se gasten 30.000 euros en facer unha xornada de portas abertas", afirmnó.

Balseiro insistió en que la Xunta trata de "non meter hipotecas ao Concello". Según el delegado territorial, "chama a atención que reclame o cuartel e que teñamos o Auditorio –a infraestrutura cultural mellor de Galicia– desde hai tres anos bloqueada por unha parte do goberno –a do PSOE– non a do BNG".

El delegado territorial de la Xunta criticó, además, el abandono que sufre el cuartel, de lo que culpa al Concello.

"Eu estaría avergoñado se fose o alcalde de Lugo de como está o cuartel porque nin se limpou o patio. Son instalacións municipais e téñenas como as teñen", dijo.

El cuartel vuelve a abrir las puertas

El Concello volverá a abrir las puertas del cuartel mañana, durante todo el día, ante el gran número de personas que se quedaron fuera de las visitas guiadas convocadas el pasado lunes.



Por otra parte, el Ayuntamiento insistió ayer en la idea de que el Museo da Romanización debe

ir en San Fernando porque así se expondrían los restos romanos in situ, por encontrarse esta infraestructura en el centro y porque ya existe un compromiso de la Xunta, que ya hizo un proyecto del museo hace siete años. Además, el Concello recordó que el PP votó en el pleno a favor del proyecto.



Adhesión



El colectivo Lugo Monumental declaró su apoyo a las demandas de la recién creada Plataforma Cidadá na Defensa da Rehabilitación do Cuartel de San Fernando, en la que estudiará integrarse.