Balseiro obliga al PP local a revisar su posición con respecto al cuartel de San Fernando

La propuesta del delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, de que el cuartel de San Fernando se destine a parador de turismo y el museo de la romanización que en su día comprometió la Xunta en ese lugar se lleva al MIHL, abrió una vía de agua en el grupo municipal del PP, que ha tenido que revisar su posición.

En 2016, el PP apoyó un acuerdo plenario en el que la mayoría de la corporación –salvo Cs y EU, que proponían un colegio– acordó volver a reclamar a la Xunta la reconversión de este inmueble en museo gallego de la romanización, un proyecto que quedó aparcado con la crisis y del que no se ha vuelto a saber.

La propuesta de Balseiro –sobre la que la Consellería de Cultura no se ha pronunciado- ha provocado que el PP local apueste ahora por "reabrir o debate" para tratar de ver qué inversión contribuiría mejor a la revitalización del casco histórico y, a la vez, para determinar cuál sería la mejor ubicación para un museo de la romanización. "É necesario planificar unha dotación deste tipo, para evitar que se converta nunha nova hipoteca para os lucenses, como ocorre co MIHL, que está infrautilizado", afirmó Carballo. Este no quiso opinar sobre si el MIHL es el lugar más idóneo para ese museo o sobre qué otros emplazamientos podrían estudiarse. Sí recalcó que los populares defienden que la Xunta debe dotar a Lugo de este centro.

El portavoz popular también quiso dejar claro que el PP defiende que se rehabilite el viejo cuartel, pero en este momento no tiene claro cuál sería el mejor destino para él y, en consecuencia, quién debería afrontar la inversión. "Hai moitas sensibilidades e hai que analizar cal sería o mellor investimento, se un museo, un colexio, un parador...", indicó.

Ferreiro responde: "Balseiro debería contrastar as súas ocorrencias co grupo municipal"

La respuesta del Concello a la propuesta de Balseiro llegó este jueves a través de la responsable de Cultura, la nacionalista Maite Ferreiro, que la calificó de "ocorrencia".



"O señor Balseiro, representante en Lugo de ese Feijoo empeñado en castigar á nosa cidade coas súas políticas desde a Xunta, debería contrastar as súas ocorrencias co grupo municipal que representa ao seu partido no Concello", indicó, antes de recordar que en octubre de 2016 los populares apoyaran la iniciativa plenaria para convertir el cuartel en museo de la romanización.



En este sentido, Ferreiro sostuvo que sería una "infraestrutura imprescindible nunha cidade onde a arqueoloxía é dinámica" y defendió que el antiguo cuartel reúne "as condicións necesarias para este fin".



Ferreiro señaló también que la creación del museo galaico-romano "é unha das débedas" de los gobiernos del PP en la Xunta con Lugo, por lo que dice "entender o nerviosismo" del delegado del Ejecutivo gallego.



La edil de cultura también quiso rebatir los datos de visitantes del MHIL que ofreció Balseiro: "Ascenden a 4243 ata o mes de outubro e no ano 2018 foron 4539".