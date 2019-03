El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, acusó al Gobierno de mentir en sede parlamentaria, en respuesta a una pregunta del grupo de En Marea en el Congreso de los Diputados, al afirmar que la administración autonómica no había reclamado la creación del cuarto Juzgado de lo Social en la capital lucense.

Balseiro mostró este martes, en rueda de prensa, las dos peticiones formuladas por la Xunta de Galicia al Ministerio de Justicia para la creación de esa unidad judicial, la primera el 12 de diciembre de 2018 y la segunda el 25 de febrero de 2019, una vez que el Gobierno de España dejó fuera a Lugo y desestimó la reclamación que contaba con el apoyo de la comisión mixta -formada por la Xunta y el TSXG-.

"No entendemos porque el Ministerio de Justicia oculta esa información tan relevante", dijo Balseiro, quien también añadió que "si realmente no sabe" si el cuarto Juzgado de lo Social en Lugo "está solicitado o no, malamente lo puede conceder".

"No entendemos la actitud del Gobierno central", dijo Balseiro, quien espera para Lugo una "rectificación" similar a la que asumió en el caso de Santiago de Compostela, porque "no se trata de una petición partidista, sino de una reclamación de la provincia de Lugo avalada por todos los estamentos".

"No es un capricho, es una reclamación justa y proporcionada", añadió, para hacer frente a una necesidad que "no es coyuntural".

Por ello, le pidió al Ministerio de Justicia que "reconsidere esta situación" y "deje de hacer oídos sordos", porque lo que dijo en sede parlamentaria en respuesta a En Marea es "una barbaridad" y una auténtica "aberración".

Por otra parte, calificó como una "falta de respeto que aún a día de hoy el Ministerio no le haya puesto fecha a la reunión solicitada por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para hablar de este asunto.

La propia regidora local aseguró que seguirá defendiendo la creación de ese cuarto Juzgado de lo Social, más allá de cuestiones partidistas, además de confirmar que aún no hay fecha para su reunión con la ministra.