Balseiro dice que la alcaldesa no tiene claro qué hacer con O Garañon

El delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, afirmó que la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, todavía "no tiene claro lo que quiere hacer" con las polémicas torres de O Garañón, a pesar de que existen dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulan la licencia de construcción y la urbanización de la propia parcela.

"Está empeñada en meter en este tema a la Xunta de Galicia", cuando "lo primero que tiene que tener claro es lo que quiere hacer", dijo Balseiro, porque a pesar de que "existe una sentencia judicial desde hace un año, todavía no lo tiene claro".

A la Xunta de Galicia, informó Balseiro, "no le llegó ningún proyecto para tirar O Garañón" y, por lo tanto, "mientras no llegue, no puede informar de nada".

"Dice que quiere ser la alcaldesa que tire O Garañón, pero al mismo tiempo reconoce que le faltan los informes del propio Ayuntamiento" de Lugo, recordó Balseiro, quien le recomendó que antes de acusar a la Xunta de Galicia solucione los trámites pendientes en su propia "casa".

En la misma línea, aseguró que la Xunta de Galicia "tramitará e informará" cuando le llegue el proyecto de demolición que tiene que presentar el Concello de Lugo, porque de momento no ha recibido "nada".

Solo hubo, dijo Balseiro, "una reunión de técnicos, no de políticos" para hablar sobre este tema.