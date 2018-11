Balseiro defenderá ante la patronal lucense los presupuestos de la Xunta

El delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, mantendrá una reunión, para la que todavía no ha sido fijada fecha, para explicarle a la directiva de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) los presupuestos de la administración autonómica para 2019, después de que la patronal se lamentase por lo que considera un nivel de inversión bajo en la provincia.

Balseiro confirmó este martes, en rueda de prensa, que este mismo lunes habló por teléfono con el secretario xeral de CEL, Jaime López, y posteriormente le remitió una carta en la que se ofreció a participar en una reunión, bien con la directiva de la patronal o bien con la asamblea general de socios, para explicar los presupuestos de la Xunta de Galicia en lo referente a la provincia de Lugo.

El delegado territorial aseguró que su intención no es ningún momento "entrar en confrontación" con la CEL, pero rechazó las críticas vertidas por algún miembro de la patronal en relación con los presupuestos de la Xunta para 2019. De hecho, Balseiro insistió en que son los "mejores de los últimos 15 años" y la inversión de la Xunta de Galicia aumenta un 12% en la provincia, cuando solo lo hace en un 7% en el conjunto de la comunidad autónoma, con un gasto que supera ligeramente los 4.000 euros por lucense.

El delegado de la Xunta fue incluso más allá y recordó que el gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas presupuestaron en su último año de mandato un gasto por habitante en la provincia de Lugo que apenas superaba los 300 euros, y eso a pesar de que el presupuesto de la administración autonómica era en aquel momento unos 2.000 millones de euros superior al actual.

"Con dos mil millones de euros menos, multiplicamos por once la inversión por habitante", añadió, por lo que dijo no comprender como en 2009 a socialistas y nacionalistas les valía ese reparto y ahora no aceptan la distribución, más favorable para la provincia de Lugo, que realiza la Xunta.

Balseiro también anunció que, además de reunirse con la directiva de la CEL, también tiene prevista una reunión con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Lugo para explicar unos presupuestos en los que "cree" firmemente.