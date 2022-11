Balbina Lamazares celebra los cien años "sin una cana y con piperetes"

Balbina Lamazares Varela recibe en la vivienda comunitaria que las Hermanas de la Cruz tienen en Lugo con una preciosa toquilla de lana verde que ella mismo tejió hace años "y sin una cana", bromea. A sus cien años, que cumple este sábado, alguna tiene, pero nada más empiezan a asomar reclama a la peluquera. Porque Balbina es "coqueta", cuenta la hermana Luz. Le costó cambiar las faldas por los pantalones porque hasta los 99 años no había vestido una, pero se rindió a la comodidad y abrigo de esta prenda.

El pantalón se lo sacó este viernes, día en que la comunidad le preparó una merienda especial junto a las compañeras de la residencia y de algunos de sus sobrinos, "que la adoran y la visitan muy a menudo", explica la hermana Luz.

Balbina pasó por la peluquería y se puso su mejor traje para soplar las velas y recibir "algunos piperetes", dice sobre los detalles con que fue obsequiada. Lo que no hizo fue pintarse los labios porque nunca en su vida lo necesitó, asegura. "Era muy guapa", afirma entre risas. Con ese mismo buen humor confiesa que tuvo "¡muchos novios y con mucha pasión por mí!", pero que ella "los miraba de lejos".

"Nunca me pinté los labios porque no me hacía falta, era muy guapa", cuenta esta centenaria que intentó ser monja dos veces