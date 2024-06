Lugo es la provincia española que tiene las bajas laborales más largas: 88 días de media

Una de las grietas del mercado de trabajo es la falta de mano de obra tanto cualificada como no. Las consecuencias de esa brecha se ven agravadas por el absentismo laboral. Las bajas de trabajadores se disparan con respecto a las que se producían antes de la pandemia de covid-19. El año pasado se registraban 31.054 en la provincia de Lugo, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esas incapacidades temporales (IT), en las que se incluyen tanto las contigencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena y de los autónomos como los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, fueron 3.872 más que en 2019, lo que supuso un incremento del 14,2%.

Sindicatos y patronal coinciden en que dos de los factores que contribuyen a ese crecimiento del absentismo laboral es el envejecimiento de la población activa, no en vano la media de edad de los trabajadores lucenses es de 50,5 años, según destaca el secretario comarcal de la CIG en Lugo-A Mariña, Antonio Niño, y el atasco en la sanidad pública. Ese embudo, a juicio de los agentes sociales, provoca que se demoren los diagnósticos y sus tratamientos, con lo cual se alarga el periodo de baja de los trabajadores.

Otro factor que se indica que influye es el aumento de la carga de trabajo porque no se cubren las no asistencias

Antonio Niño recuerda, por ejemplo, que en el Hospital de Monforte "levan bastantes meses" sin psiquiatra, por lo que, según apunta, "os traballadores con baixas psicolóxicas están prolongando as IT porque non están a recibir atención especializada".

Un tercer factor que explicaría ese incremento, como en la administración pública, es que no se cubren las ausencias de personal, por lo que le aumenta la carga de trabajo a los que sí pueden acudir a sus puestos.

Este fue uno de los motivos por los que tuvo lugar en los últimos días una concentración de empleados de Correos en la capital lucense, pues, según apuntaba una de las centrales convocantes, CSIF, "en los últimos años se ha pasado de 44 a 33 carteros, una reducción de efectivos que ha dejado barrios enteros sin cobertura, teniendo que repartirse el trabajo para llegar a esta zona entre varios compañeros, a mayores de su labor ordinaria".

"No se cubren todas las bajas. Las plantillas están muy envejecidas. Los comités de prevención tendrían que funcionar mucho mejor. Las administraciones no están haciendo todo lo que deberían", asegura, por su parte, el secretario general de la federación de servicios públicos de UGT en Lugo, Eliseo Rivas.

En buena forma

Este sindicalista pone un ejemplo que puede resumir esas causas, el de los celadores del Hula. Dice que un profesional suele recorrer en el turno de mañana "entre seis y ocho kilómetros" por los pasillos de este hospital empujando camillas cuando tiene que acompañar a los pacientes al quirófano o a pruebas radiológicas. Lo han comprobado mediante una app que cuenta pasos.

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, considera que "también influye decididamente" en ese absentismo "la mejora de los niveles de empleo o la nueva forma de ver el trabajo que surge tras la pandemia, con necesidad de dedicar más tiempo a la familia y a otros aspectos vitales".

Servicios, sobre todo atención sociosanitaria, hostelería y transportes; construcción e industria son los tres sectores productivos que están siendo más castigados por las bajas laborales en la provincia de Lugo.

Irá a más

Jaime López, que recordaba que los empresarios lucenses abordaron el absentismo laboral en un reciente foro sobre nuevos retos en el ámbito de la seguridad y salud laboral, augura que ese incremento "progresivo" que se está registrando desde la pandemia es "una tendencia que va a ir a más", porque, a su juicio, "los motivos que subyacen a esta realidad no se han modificado e incluso pueden agravarse".

Este ejecutivo de la patronal lucense advierte que el problema de las bajas laborales "afecta a la productividad" y acarrea "un aumento de costes", por lo que a su entender "puede comprometer la viabilidad de las empresas, porque pone en riesgo la propia actividad".

Galicia es la tercera comunidad autónoma con más absentismo laboral, el 7,8%, tras Asturias y País Vasco

La siniestralidad laboral también está detrás de las incapacidades temporales, aunque en número son menos que las contingencias comunes. El secretario comarcal de la CIG, Antonio Niño, la atribuye a la "precariedade", pues es más elevada en los sectores en los que se registran unas peores condiciones de trabajo y salarios más bajos.

Pone encima de la mesa además que la propia Seguridad Social "está tendo unha demora moi importante na tramitación de todos os expedientes de incapacidade", lo que incide en que se prolonguen las bajas.

Mutuas

Su hómologo de CC.OO., Manuel Quiñoá, focaliza también el problema en el papel que desempeñan las mutuas de trabajo, que recuerda que en España son 18, "moitas delas pequenas, sen medios", lo que, a su entender, influye porque si sus centros dispusiesen de "persoal cualificado, faría que se acortaran os prazos das baixas".

Este sindicalista, que detalla que las mutuas desempeñan "unha función de colaboración" con la Seguridad Social en la vigilancia del absentismo, asegura que "continuamente" tienen conocimiento de casos de trabajadores que "acoden por un accidente laboral non son recoñecidos como tal, desta forma o que teñen que facer é ir ao médico de cabeceira para coller a baixa por enfermidade común".

"Isto non é de recibo polo trastorno que se lle somete ao traballador ao ter que recurrir o cambio de continxencia case sempre pola vía xudicial", afirma Manuel Quiñoá, que precisa que "a maioría dos afectados non acuden a vía xudicial para o recoñecemento de enfermidade laboral o que repercute na cuantía económica a percibir pola baixa".

Además, el secretario comarcal de CC.OO. advierte que el propio personal de estas mutuas "se ven sobrecargados de traballo por falta de sustitucións, cando o ministerio lles esixe contratar para que se cubran as baixas, vacacións, permisos...".

Lugo encabeza el ránking con 88 días de media

En lo que se lleva la palma la provincia de Lugo es en la duración media de los procesos, que fue de 88 días el año pasado, lo que supone que los trabajadores lucenses están 18 jornadas más de baja que sus homólogos gallegos y más del doble que a nivel nacional, que son 39,34.

Esos casi tres meses sitúan a Lugo al frente del ránking nacional con una destacada ventaja sobre las otras provincias que completan el podio, las dos extremeñas, Cáceres, con 72,20 días, y Badajoz, con 70,67.

Galicia es la segunda comunidad autónoma, tras Extremadura, con una duración más amplia de las bajas, 69,85 días de media.

En cambio el aumento de las bajas en la era poscovid frente a la prepandemia ha sido más acentuado autonómica, el 16,4% más, y estatalmente, el 22,6% más, que el registrado en la provincia de Lugo, el 14,2%.

Esa diferencia tan sustancial puede ser debida en parte a que tanto en Galicia como en España en este lustro ha aumentado el número de trabajadores, mientras que a nivel local se ha contenido.

Agilizar los exámenes médicos

Definidas cuáles son las causas que motivan ese significativo incremento de las bajas en la era poscovid con respecto a la prepandemia, toca ahora analizar cuáles podrían ser los remedios para atajar este problema que está repercutiendo en el mercado laboral. Sindicatos y patronal realizan una batería de propuestas.

El secretario general de la CEL entiende que una de las medidas "fundamentales" que se podría adoptar es "agilizar la atención a trabajadores pendientes de pruebas y consultas médicas por incapacidad temporal".

"No puede ser que un trabajador esté meses esperando por atención sanitaria para resolver un problema de salud y poder incorporarse a su puesto", afirma Jaime López.

Este ejecutivo de la patronal lucense también considera que podría resultar efectivo "facilitar la formación y agilizar la contratación de población extranjera que rejuvenezca las plantillas", lo que dice que contribuiría además a paliar "el otro gran problema que tenemos ahora mismo en el mercado laboral que es la falta de relevo generacional".

Los sindicatos demandan además que se mejoren los planes de prevención de riesgos y que aumenten los especialistas en medicina del trabajo

El secretario general de la federación de servicios públicos de UGT, Eliseo Rivas, apunta, por una parte, que se cubran las ausencias para que se aumente la carga de trabajo de los que sí se encuentran en su puesto y, por otra parte, que se incrementen los medios humanos y técnicos para apurar los tiempos de los exámenes médicos.

Prevención

Para Manuel Quiñoá "a pedra angular" del absentismo es la valoración de los puestos de trabajo y la prevención de riesgos laborales "coa adopción das adecuadas medidas de seguridade e saúde laboral", pues, a su juicio, "na maioría dos casos estes planes non se fan con rigor", de lo que responsabiliza a las empresas de prevención que "realizan modelos tipo tanto para un taller como para unha carnicería".

El secretario comarcal de CC.OO. en Lugo considera que además es "fundamental" la profesionalización de los servicios sanitarios de las mutuas, pues precisa que los facultativos suelen ser de medicina general, no especialistas en medicina del trabajo, algo que también advierte que sucede en la sanidad pública.

"Non hai unha análise real da interacción da realización entre as funcións laborais e a doenza que padeza a persoa", señala Manuel Quiñoá.

Hace también hincapié el secretario comarcal de la CIG en el papel que desempeñan las mutuas de trabajo en el seguimiento de las bajas laborales.

"Estanlle atribuindo ás mutuas máis funcións de control das contixencias comúns en vez de reforzar a sanidade pública e de non quitarlle competencias", precisa Antonio Niño.