La baja de tres profesores de la escuela municipal de música dificulta la actividad

Las bajas prolongadas de tres profesores de la escuela municipal de música están afectando de forma importante a la actividad del centro, según denunció este jueves el PP, que estimó que 81 alumnos están sin clase, algunos desde el inicio del curso.

La concejalía de cultura, de la que depende la escuela, admite dificultades en la docencia y reconoce que algunos alumnos se dieron de baja, pero niega que el impacto de la falta de profesores esté siendo tan alto como denuncia el Partido Popular.

Los profesores que están de baja médica imparten clase de saxofón, flauta travesera y pito pastoril, pero, según explica la concejala del PP Beatriz Vázquez Belda, la ausencias afectan a más estudiantes. "No departamento de vento-madeira, que conta con clase de catro instrumentos (frauta traveseira, clarinete, saxofón e fagot) tiveron que suspender a formación do 50% das clases. E isto afecta tamén ao grupo de saxofón, que non funciona", asegura.

La situación es parecida en el departamento de música tradicional, en el que se imparte gaita y pito pastoril gallego. "Suspendeuse unha das formacións e afecta a un dos grupos", explica la edil, que cree que la escuela lleva años dando "mala imaxe" y transmite "cero confianza" porque hay alumnos "que se quedan colgados".

El gobierno local asegura, sin embargo, que algunos alumnos han sido recolocados y reciben docencia de otros músicos. La administración local admite, no obstante, que hay estudiantes que no están recibiendo clase y explica que la solución tardará en llegar más de lo que estaba previsto.

En otoño, y tal como recordaba este jueves el PP, la concejalía de cultura anunció que iba a crear listas de sustitución para poder hacer frente a las bajas prolongadas. Sin embargo, aconsejado por los técnicos municipales, el gobierno cambió de criterio y esperará a que esté aprobada da forma definitiva la nueva relación de puestos de trabajo del Concello (RPT), un trámite que se prevé que no tarde más de dos meses.

La razón es que, en este momento, la situación de toda la plantilla de la escuela de música es irregular, ya que el nombramiento de los músicos de la banda municipal como docentes fue anulado hace años por la justicia. La razón es que pasaron de media jornada a jornada completa, con el consiguiente aumento retributivo, en un momento en el que los concellos no podía aumentar el gasto en personal. La situación quedará regularizada con la nueva RPT, asegura el gobierno.

Cesada la archivera del Ayuntamiento

El gobierno local cesó a la archivera municipal, que estaba adscrita a ese puesto desde hace varias décadas, de forma "irregular" según los informes recabados.



ANIMADORA SOCIOCULTURAL. Entró como animadora sociocultural y ahora volverá a un centro social. El cese forma parte del proceso de regularización de trabajadores mal adscritos a sus puestos y se realiza una vez que terminaron las oposiciones para archivo, a las que no se presentó.