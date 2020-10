Baja la incidencia del covid en Lugo, que se acerca al fin de las restricciones

"La situación en Lugo está bien. En una semana podrían levantarse las medidas restrictivas si la evolución sigue así", explicó este miércoles Sergio Vázquez, jefe de Oncología del Hula, que forma parte del comité clínico del Sergas y que admite que el municipio está mejorando prácticamente en todos los factores que repasa semanalmente ese grupo de trabajo. Por el momento, se acordó prorrogar de nuevo las restricciones.

La evolución positiva es evidente en la incidencia acumulada a 14 días, el número de casos activos por cada cien mil habitantes en ese período. La semana pasada era en el concello lucense de 175 y ahora es de 151, es decir, 24 puntos por debajo. Ese descenso refleja una mejora, si bien sigue estando lejos de la actual media gallega, de 104 por cada cien mil.

De igual manera, los datos son positivos en la incidencia a siete días y en factores como la tasa de PCR positivas. Este último estaba a principios de esta semana en 4,55%; es decir, por debajo del 5%, lo que se considera un umbral razonable, mientras que para que se estime que hay un riesgo de transmisión bajo no debe superar el 3%, que es el objetivo. Un porcentaje bajo, si va unido a una investigación de casos exhaustiva, implica que se ha avanzado lo suficiente en el rastreo como para localizar a la mayoría de contactos, también a aquellos que no se han llegado a contagiar. Muestra que se llega al final, o casi, de las cadenas de transmisión.

El doctor Vázquez reconoce que el único punto en el que Lugo no mejora es el de los ingresos hospitalarios. Este miércoles, según los datos que ofrece el Sergas a diario, eran 26 los enfermos en planta, 24 de ellos en el Hula, y 5 en Uci, lo que implica un ligero incremento en la última semana, aunque concretamente había un paciente menos en el hospital lucense.

En conjunto, el comité examina un total de once criterios, incluyendo también cuestiones como el número de casos huérfanos —de los que no se sabe el origen—, el número de cadenas de transmisión abiertas y su extensión o la media de contactos que se localiza e investiga y la tendencia en Lugo parece clara. Pero la cuestión la próxima semana será si se mantienen esos avances, ya que los datos que se analicen entonces recogerán ya los casos que empiecen a surgir del primer fin de semana festivo, por lo que se verá si realmente el San Froilán ha podido originar nuevos brotes. Sanidade teme a las concentraciones de personas no convivientes como las que se dan en las comidas familiares durante las fiestas, pero también en locales que incumplen las normas, como un bar multado el pasado fin de semana.

"Es una pena que haya hosteleros tan insolidarios, que por incumplir las normas puedan perjudicar la imagen de muchos otros que lo están haciendo bien", dice el doctor Vázquez, que insiste en la necesidad de no relajar la prevención y llama a un uso escrupuloso de la mascarilla por parte de toda la población. "Está claro que el virus se transmite con facilidad en interiores cerrados y con escasa ventilación. Hay que usar la mascarilla. Si se está tomando una cerveza hay que dejársela puesta entre sorbo y sorbo y quitársela solo en el preciso momento de beber. Lo mismo durante las comidas entre personas que no conviven. Además de ventilar y mantener la distancia, es preciso usar la mascarilla", aseguró.

PARADOJAS. En ese sentido llamó la atención sobre "el absurdo" de llevar la mascarilla por la calle, incluso cuando hay poca gente y se mantiene la distancia de seguridad y "quitársela nada más se entra en un bar", cuando los espacios cerrados son más propicios para la transmisión. Insistió en el mismo mensaje que lleva repitiendo la gerencia del área sanitaria desde hace un par de semanas: las medidas no se pueden aplicar de forma más laxa solo porque el entorno y las personas con las que se está sean conocidos. Hay que recordar que los brotes familiares son frecuentes precisamente por ese motivo.

El objetivo de Sanidade es que la transmisión en Galicia se mueva en el entorno del riesgo bajo, dejando la incidencia al mínimo y con indicadores que muestren que el sistema sanitario tiene una presión asistencial asumible y que le permite continuar con su actividad ordinaria.

Según el DOG de este miércoles, en el que se prolonga la aplicación de restricciones de aforos en Lugo, el único factor de alto riesgo es la incidencia a tres días. El Sergas informó de que había 486 casos activos en la provincia, siete menos que en la jornada anterior. Los nuevos diagnósticos fueron 14. Desde el inicio de la pandemia hubo 3.266 casos en la provincia.

RESIDENCIAS. Más residencias de mayores y de personas con discapacidad de la provincia cuentan ahora casos positivos de covid-19 entre sus trabajadores, aunque no se han incrementado los positivos entre sus usuarios. Además de los 20 casos de la residencia Domus Vi de Outeiro de Rei y 9 en O Incio, también hay afectados 1 trabajador de la vivienda comunitaria Fogar do Cereixal de Becerreá, 2 de la residencia Orpea de Lugo, 1 de la residencia San Bartolomeu de Xove y 1 de la residencia de atención a personas con discapacidad San Vicente de Paúl de Lugo. Los usuarios que todavía son casos positivos son 42 en O Incio y 130 en el centro geriátrico de Outeiro de Rei.

CENTROS EDUCATIVOS. Educación comunicó este miércoles 39 casos en colegios, cinco menos que en la jornada anterior, que se han negativizado en las últimas 24 horas. Solo un centro mantiene aulas cerradas, Fingoi de Lugo, al igual que la jornada anterior. Por otra parte, el brote familiar de Meira sigue con 18 casos..