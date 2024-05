Bailes de Frigsa: "Nos dan vida, motivan para salir y cuidarse"

"No todo va a ser salir a pasear sola y el baile nos hace bien, es vida y motiva para salir, para arreglarse, para hablar y para conocer gente". Lo dice una de las mujeres que acuden a los bailes de Frigsa y que presiona para que el Ayuntamiento de Lugo dé marcha atrás en su decisión de restringir el acceso a esas populares citas mayores del fin de semana.

Ella está viuda y, tras mucho tiempo sin ir al baile, hace dos meses que empezó a ir a Frigsa de nuevo. Reivindica las horas, pocas, de alegría, amistad y experiencias que aportan esos encuentros y defiende el derecho de los mayores a pasarlo bien.

A partir de ahí, a Frigsa cada cual va con una idea. Ella dice que no va a ligar, que no es lo que quiere, pero prefiere poder bailar con hombres y recalca que eso solo es posible si se deja entrar a los que vienen de los pueblos.

"De Lugo somos casi todas mujeres", cuenta. Y reconoce que para muchas ligar también es importante a veces y están en su derecho. "A veces, si bailan varias veces juntos se cogen de la manita y hacen bien, porque hay mucha mujer que está sola", cuenta.

"Si no viene gente de fuera, en Frigsa somos cuatro gatos"

Y hay interés por conocer gente. "A veces estamos mirando y si entra uno que está bien, pues ya hace ilusión bailar y hablar con él", cuenta, dando testimonio de que los mayores tienen aún mucho interés por la vida.

"Si no viene gente de fuera, en Frigsa somos cuatro gatos y no es lo mismo", cuenta esta lucense, que reclama que el sábado les devuelvan los motivos para salir y ser felices un rato y no les expongan al disgusto y los gritos vividos el pasado sábado.