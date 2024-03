El baile calculado de la cocina

Como es lunes se llevará a la familia a comer fuera. Come cada día en casa, en el Mesón Colón; pero los días en que libra escapa algún restaurante "nas aforas da cidade". Por la mañana ha pasado ya por el suyo para preparar unas pieles de bacalao de cara a las jornadas de cocina griega del mes que viene. Por la tarde, jugará al ajedrez y leerá un libro. Le gustan los ensayos "de Historia ou de política; de política en xeral, non de partidos", también los libros de cocina. Tener un hijo pequeño es como tener una sartén al fuego. Santi Almuiña tiene dos sartenes al fuego. Lo ocupan muchas horas. Si le quedase tiempo, resolvería problemas matemáticos.

Su punto de vista es el del cálculo. "Unha cociña é un baile, ten que atender moitas personas en pouco tempo. Un pide un risoto, outro pide unha chuleta, outro pide un linguado,... e todos teñen que chegar xuntos á mesa. Xogas cos tempos. Empezas polo que tarda máis".

La cualidad que más brilla en una cocina es "a capacidade de concentración". Ha encontrado una forma de aplicar sus conocimientos de ajedrez. "Axúdame moito: En xadrez pensas catro ou cinco xogadas por diante. Todos tardamos máis ou menos o mesmo tempo en comer un prato, pero hai quen se retrasa cinco ou dez minutos. Tes que calcular iso tamén".

En el Mesón Colón debe acompasar las matemáticas para calcular combinaciones de los menús pedidos y la química de los tiempos de preparación. El lujo es hacerse una comida en casa. Está libre del sudoku de calcular los minutos de cada plato.

Se acostumbró rápido a cocinar para varios comensales. Tiene 54 años. Con 18 llegó de Cangas de Foz a cursar Empresariales. De todo el piso en el que se alojaba escogió la cocina para estudiar. "Cociñar reláxame se non o fago dun xeito profesional. Desaparecen os problemas". Las sartenes estaban en el fuego; los libros, en la mesa. Atendía alternativamente a ambos asuntos. La casa se llenaba de estudiantes cada mediodía. "Viñan dez ou doce para xantar. Dáballes apertitivo, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Iso non o tiñan noutro piso".

Su escuela de primeras letras fue la respetada Selmira, en Cangas. Empezó con 16 años. Después, en una parrillada de Pepe, en Burela. "Tiña moitas caixas de tabaco. Sorprendíame, porque non fumaba. Contoume que as angulas se matan con tabaco. Servía moitísimas. Falo de cando había angulas".

O bacallau ao pil pil faise fácil nun barco. Fritir un ovo é complicado no mar. As potas verten cando hai temporal"

"Nos veráns traballaba nos barcos en Burela. Unha vez, no momento de zarpar, un cociñeiro non apareceu. Eu ía de mariñeiro. Preguntaron quen sabía cociñar. Eu levantei a man". Aprendió en una cambusa que se movía como un toro mecánico. "O bacallau ao pil pil faise fácil porque se vai preparando co baile do barco. Fritir un ovo é complicado no mar. As cociñas levan unas varelas para as potas, pero co temporal verten".

El cambusero se ahorra trabajo de pesca si van a red, en el pincho se dedica solamente a cocinar. De esos años le queda la experiencia con la salazón de pescado.

Al acabar Empresariales empezó a trabajar en un despacho de abogados. "Eles comían moito na miña casa. Animáronme a poñer un restaurante". De ese ánimo nació el Mesón Colón hace 24 años. "Eu vivía en Nadela. Fun selar unha quiniela no bar Colón. Nicandro xubilábase, pero non quería que pechase. Collino. Fixemos a reforma entre uns amigos".

La última incorporación es una cocinera griega. Su padre es pescador de langostas en la isla de Lesbos. El mar, Cangas, vuelven al encuentro de Almuiña.

Los primeros comensales a los que atendió a la mesa fueron los amigos que iban a su casa para comer bien cuando era estudiante de Empresariales en Lugo



Viaja para comer y come para viajar. Santi Almuiña ha recorrido casi todo el mundo — "fáltame África"— para conocer platos que recrea en su restaurante