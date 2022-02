Badiola: "Va a ser imposible erradicar el covid-19. Se ha propagado demasiado"

El profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, Juan José Badiola, advirtió este jueves que la declaración del fin de la pandemia, cuando llegue, no implicará el fin del covid-19, que ha llegado para quedarse. "Va a ser imposible erradicar esta enfermedad. Ya se ha propagado demasiado, está en todas partes. Otra cosa muy diferente es cómo se va a comportar a partir de ahora", explicó.

Este veterinario –una cara conocidísima de la divulgación sanitaria desde que hace más de 20 años se declarara el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina en España– participó este jueves en el foro Encontros en El Progreso, organizado por el Grupo El Progreso y Caixa Rural Galega.

En su intervención, ante un auditorio de la Casa do Saber lleno, Badiola hizo gala del sentido del humor y la capacidad comunicativa que lo convirtieron en un portavoz tan apreciado durante la crisis de las "vacas locas". "No sé cómo a una provincia tan importante como esta no llega el Ave. Me hubiera gustado que llegara, seguro que a ustedes también", admitió con un guiño durante su presentación.

De su mano, el público viajó a los orígenes de esta pandemia, cuando un nuevo coronavirus hallado en Wuhan comenzó a extenderse por el mundo. Recordó que las autoridades chinas nunca desvelaron cuál fue el animal intermediario entre el murciélago y las personas y, aunque a su juicio, la teoría del pangolín tiene mucho sentido hay algunos detalles que la hacen flaquear. "No es un carnívoro sino herbívoro porque lo que no se comería un murciélago. Además, dado que su carne es muy apreciada y sus escamas muy importantes en la medicina tradicional china apenas quedan pangolines en China. Los importan de África e Indonesia", explicó.

El profesor Badiola repasó otras epidemias recientes, también causadas por coronavirus de origen animal que, a través de un huésped intermediario, dan el salto a los humanos. Así, explicó que, en el caso del SARS –un coronavirus muy similar al actual– que también provocó enfermedad respiratoria y el MERS, la razón de que no llegasen a propagarse como el actual SARS-CoV-2 y dieran pie a una pandemia es que se comportaron de forma totalmente opuesta. En ambos casos fueron virus "de baja contagiosidad y alta letalidad". Frente al entre 2% o 3% de mortalidad que tiene el actual, el SARS tenía un 10% y el MERS, un 30%. "El virus evolucionó y aprendió de todo lo anterior. Ahora tenemos uno que es muy contagioso y menos letal y así se propaga más fácilmente", dijo.

El ponente explicó también qué espera a la población española en las próximas semanas y meses. "Esta ola se está acabando. Está bajando rápido, con el mismo comportamiento que tuvo en Sudáfrica. En las próximas dos semanas seguirá bajando y en marzo la Ómicron estará controlada", explicó. No descarta que en los próximos meses pueda darse una nueva ola si surge una nueva variante de impacto, pero se mostró convencido de que "tendremos un verano tranquilito".

Como retos de futuro a más largo plazo planteó la aprobación y uso de vacunas esterilizantes, las que no solo reduzcan el agravamiento de la enfermedad sino que impidan el contagio, y de vacunas multivariantes, que reconozcan la parte común del virus a todas las variantes y actúen contra ella con independencia de cuál sea la dominante en ese momento.

También explicó que no está claro qué tipo de variantes veremos en el futuro y si alguna de ellas será de alto impacto para la salud pública como lo ha sido la Ómicron. Puntualizó que dependerá de su contagiosidad y transmisibilidad, su virulencia, la capacidad de escapar a la acción de anticuerpos tras la infección natural o vacunación, la interferencia con la capacidad diagnóstica de las pruebas o la menor efectividad de los tratamientos. Aunque todas son posibles, cree que lo más probable es que, como ha ocurrido hasta ahora, aumente su contagiosidad. "De todas formas, estaremos protegidos: por las vacunas y porque mucha gente ya se ha infectado", dijo. El experto fue claro con respecto a los próximos meses: "Si libramos del otoño se acabó la pandemia".

También se refirió al "inexistente" Ministerio de Sanidad. "No tiene funcionarios, está descentralizado y cuando hay una crisis como esta no hay nadie".

