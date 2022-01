Lugo activará esta madrugada un dispositivo especial por la alerta por frío

El Área de Medio Ambiente del Concello de Lugo activará en la próxima madrugada un dispositivo especial ante la alerta amarilla por frío que dejará los termómetros de la capital luguesa por debajo de los cuatro grados bajo cero.

Según ha informado el Concello de Lugo, un operativo especial reforzará el servicio de limpieza vial del municipio ante la llegada de una alerta amarilla por bajas temperaturas que afectará a la capital.

En concreto, indica que a partir de las 4,00 horas de este martes un camión satélite con un conductor y dos peatones echará sal en todos los puntos de la ciudad en los que se puedan formar placas de hielo, con especial atención a las inmediaciones de los centros médicos y a los entornos educativos en los que se encuentran los centros escolares, paradas de autobús, indicó el teniente de alcaldesa, Miguel Fernández.

El edil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para pedirle que "extreme las precauciones ante la situación meteorológica adversa" que va a afectar a Lugo en la noche del lunes al martes, tanto si se desplazan a pie como en coche, "ante el riesgo de poder encontrarse con heladas de consideración en la calzada", abunda.

⚠️ALERTA POR TEMPERATURAS MÍNIMAS⚠️

Espéranos unha noite fría en toda a Comunidade 😓

AEMET activa no interior de #Pontevedra unha alerta AMARELA por 🌡 mínimas 🥶, dende as 00 horas deste marte ata as 10 horas. Podendo chegar os -4º C 🥶🥶 pic.twitter.com/43MA71WJw6