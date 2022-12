El Ayuntamiento gastará casi tres millones al año en sus zonas verdes

El Ayuntamiento gastará casi tres millones de euros anuales en el mantenimiento de sus zonas verdes, que ocupan un total de 1,3 millones de metros cuadrados, superficie que se ha doblado en los últimos años. La adjudicación se hará efectiva este miércoles de manera que Calfensa se hará cargo de esa labor durante los próximos cinco años sin posibilidad de prórroga por un importe total de 14.846.611 euros.

El contrato incluye, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de un servicio de ronda y vigilancia para tratar de disuadir del vandalismo y la reserva de una partida anual de cien mil euros para cubrir los daños provocados por ese tipo de actos.

La alcaldesa, Lara Méndez, calificó la adjudicación como "tremendamente ambiciosa, en tanto se duplica a superficie que quedará atendida e, por tanto, multiplica considerablemente o seu custo, o que dá conta da aposta clara e decidida deste Goberno por mellorar a calidade de vida da veciñanza".

Explicó que el contrato abarca el conjunto de tareas de conservación y limpieza, haciendo hincapié en el aseo, mantenimiento y reposición inmediata de especies y elementos de mobiliario urbano. Por primera vez, según recordó el gobierno municipal, incluye un procedimiento de evaluación continua para supervisar de manera sistemática la calidad del trabajo. "O obxectivo é garantir a dilixencia na resolución das incidencias que se comuniquen", aseguró la regidora.

El edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández, recordó que el contrato incluirá todas las nuevas zonas verdes que se creen o las modificaciones que se proyecten. Por ejemplo, en el caso del parque Rosalía de Castro, recordó que "a maiores de todas as intervencións que se realizaron no recinto con motivo do seu centenario, o novo servizo de mantemento cubrirá tamén a demolición e substitución de todos os bordos interiores da instalación, a renovación do céspede e do sistema de rego, así como a reparación e a substitución das escaleiras dos sendeiros peonís nas Costas do Parque".

También destacó que la nueva adjudicación incluye la contratación de medio centenar de operarios para diferentes puesstos de trabajo, con una pequeña variación entre los 47 empleados que deben figurar en el cuadro de personal en temporada baja —de diciembre al 3 de febrero— y los 52 del resto del año. "Esto significa que o cadro de persoal, que é subrogable e actualmente dispón de 31 operarios, experimentará un incremento en torno a un 68%, favorecendo tamén a xeración de emprego", dijo.