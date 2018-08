El Ayuntamiento no da con la fuga que tiene en jaque a la Rúa Armórica

El Ayuntamiento lleva días buscando sin éxito el origen de una fuga de agua en la Rúa Armórica, que ha venido a sumarse a otras detectadas en la zona de Fingoi con anterioridad. Pese a los intentos de los técnicos del servicio de aguas, no se ha logrado detectar el origen del problema y se intentará dar con una solución pese a no tenerlo claro: se anulará la acometida que va por la calzada y se utilizará la que va por la acera para dar servicio a las viviendas.

El concejal del PP Ángel Trabada denunció este martes la situación que vive el barrio, que dice que lleva "un mes bloqueado" a causa de las sucesivas averías relacionadas con el agua. Los populares atribuyen la situación del barrio al "desmantelamiento del servicio de aguas", de forma que su personal resulta insuficiente para todas las fugas detectadas en las últimas semanas.

También recuerda que, desde el verano pasado, los operarios de aguas dejaron de hacer guardias debido a los atrasos en el cobro de horas extraordinarias y guardias. "Se calcula que solo en este último concepto se debe una media de 2.500 euros por trabajador", dice.

Trabada también denuncia que, pese a que el Concello cuenta con una pala retroexcavadora, una pala pequeña y cuatro maquinistas, no se utilizó este material y el domingo los operarios estuvieron "picando a mano" las calles de Fingoi, "lo que complica y retrasa todavía más su trabajo ya que sin esa maquinaría todo se ralentiza", apuntó.

Por su parte, el gobierno municipal replicó que sí se dispone de material y de personal y que no se resolvió la fuga por la dificultad para dar con su origen.

Material

Fibrocemento en toda la ciudad



Las averías que se están registrando en Fingoi en los últimos días son de tuberías de fibrocemento. Es el caso, por ejemplo, de la de la Rúa armórica.



Sin embargo no solo en ese punto no se han sustituido las canalizaciones de fibrocemento por las de PVC, que son más seguras y fáciles de manipular, sino que en casi toda la ciudad se pueden encontrar en algún punto. no existen grandes zonas que solo tengan fibrocemento pero sí lugares puntuales que las mantienen como en el Grupo La Paz o en Roi Xordo.



Reparaciones lentas

La reparación de una fuga que tiene lugar en una tubería de fibrocemento es más lenta que la de PVC por el especial cuidado que hay que tener al manipularla, ya que se trata de un material que se considera contaminante al ser cortado.