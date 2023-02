El Ayuntamiento cobrará con diez días de antelación los recibos del agua domiciliados

El Ayuntamiento anunció que pasará al cobro con diez días de antelación los recibos de agua que estén domiciliados. La medida no afectará a todos aquellos que no se pasan a través del banco.

La concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos, explicó que la razón de esa anticipación es la de rendir cuentas a la Xunta de los datos del canon de agua en los plazos que fija la administración autonómica. Recordó que esa es una tasa finalista que el Ayuntamiento recauda, junto con la que se aplica por recogida de basuras y sumideros, pero que no ingresa en las arcas municipales porque la recibe la Xunta.

"Non só temos a obriga de incluír o canon no recibo do Concello, senón que ademais debemos trasladar a Augas de Galicia toda a información relativa ao mesmo, sinaladamente a dos impagos, e facelo nuns prazos determinados que estipula a propia entidade para que sexa ela quen o reclame, vía executiva, directamente á ou ao contribuínte", apuntó y explicó que, para coordinar el procedimiento bancario con los tiempos que exige Augas de Galicia, se debe adelantar el cobro.