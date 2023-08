El Ayuntamiento de Lugo alquila locales comerciales en A Tinería a 76 euros de media al mes

El Concello de Lugo volverá a sacar a concurso seis locales comerciales en A Tinería a precios que oscilarán entre los 18,59 y los 133,82 euros al mes. Se trata de una medida que puso en marcha en 2018 y a la que ahora da continuidad para facilitar la actividad emprendedora y contribuir a la reactivación económica y social del barrio.

Los locales están en Recanto do Miño (números 8 y 15), Rúa Miño (32), Rúa Tinería (24 y 44) y Praciña da Univeridade (8 y 9, que en realidad son solo uno). Algunos están ocupados actualmente y sus inquilinos podrán volver a optar a ellos, en las mismas condiciones que cualquier otro solicitante, mientras que otros espacios llevan tiempo sin actividad. Alguno apenas la ha tenido y, de hecho, además de esos seis locales, el Concello dispone de otro que se reservará para actividades propias, de dinamización del barrio. Es el número 36 de la Rúa Tinería.

Los locales son propiedad de la Xunta y en 2018, cuando pretendía subastarlos, el Concello se los alquiló para ponerlos a disposición de emprendedores a bajo precio. Para eso, la administración local asume gran parte de la renta. Hasta ahora, los empresarios tenían una bonificación del 80% y pagaban el Ibi sobre el precio estipulado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Ahora será del 70% pero será el Concello quien asuma el impuesto.

Las bases para poder optar a estos locales se aprobarán este miércoles en junta de gobierno y otra de las novedades es que los establecimientos deberán tener un horario comercial de apertura obligatoria durante todo el periodo contractual, que será de seis años.

Una vez las bases sean publicadas oficialmente, habrá un plazo de 20 días para presentar solicitudes. Además, el Concello organizará una jornada de puertas abiertas para mostrar los espacios, en día y hora que anunciará.

El gobierno de Lara Méndez da continuidad a esta iniciativa porque considera que ha contribuido a revalorizar el barrio de una forma controlada, a través de una economía sostenible y de valor añadido que que hizo más atractiva la zona para trabajar y para vivir, señala. "Tivo un efecto chamada que queremos que siga tendo", afirmó la alcaldesa.

Entre algunos empresarios y vecinos del barrio, el balance no es tan positivo. Hay quien cree que el precio tan reducido de los alquileres ha provocado que algunos adjudicatarios no tengan abiertos y en pleno funcionamiento algunos establecimientos. Alguno incluso cerró la empresa y uno de los espacios, el que le había sido adjudicado al CB Breogán, no llegó a abrir por la alta inversión que había que hacer en él. En el barrio también hay otros negocios en espacios que alquila directamente la Xunta, a precios algo más elevados.

Los empresarios reclaman más atención y facilidades

Los planes que la Xunta y el Concello mantienen desde hace años en A Tinería para promover su rehabilitación, junto a algunas iniciativas estrictamente privadas, han sido fundamentales para dar la vuelta al barrio más antiguo de Lugo, que en la segunda mitad del siglo pasado vivió décadas muy oscuras.

Esa situación se ha logrado revertir, pero queda aún mucho por hacer porque la actividad que tiene el barrio no es acorde con su valor histórico, su ubicación y su potencial, señala Isabel Lozano, de Itineris, Asociación de Empresarios da Tinería, que pide más atención de las administraciones públicas. Todavía quedan, además, importantes proyectos de rehabilitación e intervención en el barrio pendientes de ejecutar, como el proyecto del Pazo de Doña Urraca y el desarrollo de la bolsa de suelo que hay entre el barrio y el hospital Quirón.

Entre otras medidas, Itineris ve necesarias acciones que contribuyan a dar a conocer y a llevar gente a A Tinería. Tras un año de mucha actividad callejera promovida por el Concello, también en esta zona, el colectivo señala ahora la falta de ella, justo en los meses del año en los que más se presta a ello.. Apunta, además, las dificultades con las que se encuentran en ocasiones algunos negocios para llevar a cabo iniciativas de este tipo ellos mismos, ya que no es infrecuente que reciban quejas por supuestas molestias, pese a que aseguran que respetan horarios.