Luis Franco: "Ayudé a mi ahora mujer al verla mareada tras montar en la noria"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Pues creo que mi primer recuerdo debe de ser muy parecido al de la mayor parte de los niños de Lugo: esperar ansioso a que tus padres te llevasen a las barracas.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

Pues mi mejor San Froilán fue sin duda el de 1990. Recuerdo que estaba en la noria con mis amigos y al bajar vimos a una chica que estaba un poco mareada. Seguramente no estaba acostumbrada a experiencias tan extremas. Tratamos de ayudarla en la medida de nuestros escasos conocimientos médicos, pero la cosa fue bien. Tan bien que felizmente aquella chica acabó convirtiéndose en mi mujer (risas).

¿Y el mejor concierto al que asistió?

Recuerdo buenísimos conciertos como Alaska, Radio Futura, Loquillo y demás. Quizás el que más me gustó fue uno de Sabina.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

Pues alguna de las juergas que me corrí con mis amigos de toda la vida. El plan era cena en las casetas del pulpo, a continuación a las barracas y después noches de fiesta hasta las mil. Tengo que decir que no lo volvería a hacer ahora no por falta de ganas, sino por falta de resistencia. Fatal…

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Pues como el premio ya me lo llevé en la noria, me quedo con la Tómbola del Jamón (risas).

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

Soy padre de tres hijos, cuando ellos eran pequeños vivíamos en la calle García Portela, que era la zona cero de las barracas. Era salir del portal y encontrártelas justo enfrente. Así que entonces, imagínate, me tengo gastado un dineral en ellas. Ahora la cosa ha cambiado, me lo gasto todo en pulpo. Comidas con amigos, familia, con los del trabajo… Lo que haga falta hasta conseguir salir en una foto de El Progreso.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Aunque era muy niño tengo un gran recuerdo de las carreras de motos que se organizaban en la Ronda de la Muralla. Venían los mejores pilotos del momento, creo que incluso alguna vez corrió aquí Ángel Nieto. Ya sé que esto sería muy difícil de organizar hoy en día, pero por pedir que no quede. Sería también partidario de recuperar la parte más popular del San Froilán, esa que atrae a Lugo a mucha gente de fuera, especialmente del rural. Fomentaría, por ejemplo, que todos nos vistiésemos con el traje tradicional gallego el Domingo das Mozas. Si en Arde Lucus va todo el mundo de romano, ¿por qué no hacerlo de gallego en la fiestas de San Froilán? Añadiría también a la programación de ese día una buena feria de ganado. Con Pelúdez y Filomena disfrutando como se merecen. Y aunque no vienen incluidas en el programa, prescindiría de las mascarillas. Eso querría decir que sanitariamente la cosa marcha muy bien. Esto sí que es realmente imposible, pero lo dicho, por pedir...