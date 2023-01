Ayudar, parte del cometido policial

Además de velar por la seguridad en las calles y atajar la acción de los delincuentes, la Policía Nacional de Lugo trata cada día de dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, intentando aminorar sus problemas. De hecho, el propio código ético del CNP recoge la obligación de los agentes de auxiliar a los ciudadanos "en aquellas situaciones que requieran una actuación inmediata para evitar riesgo o desamparo, prestando un tratamiento especializado a las personas más vulnerables de la comunidad".

De este modo, tanto por obligación como por vocación, los agentes de la Policía Nacional de Lugo realizan a diario servicios de ayuda humanitaria, rebasando las 500 intervenciones al año. Esta cifra se traduce en una media superior a las 40 mensuales, lo que denota que este tipo de actuaciones son "una parte más" del trabajo habitual de los agentes.

Así lo define el inspector Manuel Yanes Castro, que dirige el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), una unidad compuesta por 87 agentes que forma parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Son los policías más próximos al ciudadano, los que patrullan las 24 horas del día por todo municipio y los primeros que intervienen cada vez que un lucense pide ayuda por la calle o requiere su presencia a través de la sala del 091. "Este tipo de servicios son sin duda los más gratificantes, ya que la gente es muy agradecida con nosotros".

Mayores

La mayor parte de estas intervenciones tienen como protagonistas a personas mayores que se ven en apuros. "Muchas veces nos llaman porque se han caído en su domicilio y no pueden levantarse. En ocasiones no están solos, pero sus familiares o sus cuidadores no son capaces de ayudarles a incorporarse. También hay casos en los que nos llaman sus allegados porque no responden a sus llamadas. Es muy impresionante ver como un anciano está tumbado en el suelo de su casa y ni tan siquiera es capaz de pedir ayuda. Cuando nos ven entrar es como si vieran a su ángel de la guardia. Nos dan una y otra vez las gracias", comenta el inspector.

El código ético del CNP recoge la obligación de los agentes de auxiliar a los ciudadanos en situaciones de riesgo o desamparo

Otra intervención bastante habitual es la ayuda que prestan los agentes a las personas que se encuentran en la vía pública en estado de embriaguez. "En estos casos, lo primero que hacemos es comprobar su estado y, si es necesario, solicitar la intervención de los servicios sanitarios. Utilizamos nuestros conocimientos para poner a la persona en posición de seguridad y la vigilamos hasta que recibe asistencia. Cuando se trata de menores de edad también intentamos localizar a sus progenitores para contarles lo sucedido y que se personen en el hospital. Muchas veces", señala, "los familiares vienen posteriormente a comisaría para agradecernos la intervención".

Riesgo vital

Los agentes también utilizan muchas veces sus conocimientos en primeros auxilios con ciudadanos que sufren incidentes repentinos que ponen su vida en riesgo. "Una vez", apunta Manolo Yanes, "una patrulla estaba en el juzgado con un detenido y vio como una víctima de violencia de género, que esperaba para declarar en otra sala, sufrió lo que parecía un infarto. Los agentes se acercaron rápidamente y le practicaron la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los sanitarios. La mujer sobrevivió y, días después, el juzgado remitió una carta a comisaría reconociendo la importancia de la asistencia prestada por los policías".

Los agentes también salvaron a varios ciudadanos que sufrieron atragantamientos. Uno de los casos más recientes fue el de dos agentes, un hombre y una mujer, que lograron salvarle la vida a una lucense que se estaba asfixiando en el interior de un establecimiento de hostelería de O Ceao. Los policías, que estaban fuera de servicio, se encontraban en el comedor del establecimiento y observaron como varias personas se levantaban rápidamente de sus mesas, visiblemente alteradas. Ambos se acercaron al tumulto y vieron a una mujer de mediana edad con síntomas de asfixia. La afectada se había atragantado con un trozo de comida y no podía respirar, por lo que le realizaron la denominada maniobra de Heimlich y consiguieron que volviese poco a poco a respirar.

Preocupación

La Policía Nacional de Lugo se moviliza también en multitud de ocasiones por llamadas de ciudadanos preocupados por algún allegado. "Muchas veces, la gente nos pide ayuda porque algún amigo o familiar les ha hecho algún comentarios extraño o han leído mensajes preocupantes en las redes. Recientemente, la familia de una chica de Pamplona llamó a la Policía porque la joven, de 20 años y con un 58% de discapacidad, había cogido un bus con destino a Lugo para ver a su novio, al que acababa de conocer por internet. Nosotros localizamos a la chica y estuvimos mucho tiempo hablando con ella en la estación de autobuses. Era una intervención complicada porque se apreciaba que la joven no tenía capacidad para tomar decisiones. Era como hablar con una niña, pero al ser mayor de edad y no estar legalmente incapacitada, tampoco la podíamos retener. Finalmente -explica el inspector- los agentes lograron convencerla para que los acompañara al Hula, donde elaboraron un certificado de valoración y se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía. Al final regresó con sus progenitores".

Los agentes recuerdan que no hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. "La celeridad es fundamental", afirman

La capacidad de convicción, la tranquilidad y la destreza de los agentes también resulta fundamental en los casos de intento de suicidio. "Son situaciones complicadas y a veces los agentes llegan a poner en peligro su integridad física. Algunas personas dejan mensajes en las redes anunciando ataques autolíticos y es únicamente una llamada de atención, pero algunas sí que planean llevarlos a cabo, por lo que siempre nos movilizamos de inmediato. Hace poco", recuerda Yanes, "un agente no dudó en sentarse al lado de un menor que estaba sentado en lo alto de O Garañón, con los pies colgando hacia el vacío, llorando y amenazando con tirarse. El policía tuvo que acceder al tejado, con el peligro que eso supone, y se colocó al lado del chico sin saber como podía reaccionar. Por suerte, todo salió bien". La Policía Nacional insta a los ciudadanos a pedir ayuda siempre que ellos o algún allegado lo necesiten. "Existe la falsa creencia de que hay que esperar 24 horas para denunciar, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, la celeridad es fundamental para que podamos movilizarnos cuanto antes", concluyen.