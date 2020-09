Presta ayuda a una mujer maltratada en Lugo y la imputan por revelación de secretos

La denuncia por malos tratos de la mujer de un letrado de Lugo ha llevado a la imputación de la presidenta de la asociación contra la violencia de género Sí Hai Saida, Marta Rodríguez Enrgoba, por revelación de secretos.

La activista ha detallado que "hace tres años llega a Sí Hai Saida, una mujer que cuenta que está siendo objeto de malos tratos, sobre todo psíquicos, desde hace varios años". "Esta mujer se encuentra con muchas dificultades para denunciar porque su marido resulta ser una persona conocida en la ciudad, con lo cual después de una primera intentona que no llega a nada, alguien le habla de la asociación y viene a nosotras y le decimos que la vamos a ayudar", ha relatado.

Tras "varias" reuniones con esta supuesta víctima se acuerda presentar "la denuncia para lo cual solicita" la compañía de Marta Rodríguez Engroba. "La acompaño a comisaría, vamos a denunciar y todo se desarrolla con normalidad", ha indicado. "Ella presenta la denuncia y aporta un material, que son wasaps, unos mensajes, unos audios en los que su ex pareja la insulta y la amenaza", ha concretado.

El proceso sigue su curso, aunque para "sorpresa" de Rodríguez Engroba "tres años después, porque esto sucede en marzo de 2017", se encuentra "que la ex pareja de esta mujer" la "denuncia por revelación de secretos", ha matizado.

"Me preocupa que de una comisaría puedan partir este tipo de cosas"

"Esto nos deja perplejos a todo el colectivo, entonces cuando vemos lo que había pasado sí que es cierto que en ese momento, dado que ese señor es abogado, enviamos un escrito al colegio de abogados dado que estaba en el turno de oficio en violencia de genero solicitando que cautelarmente se le suspendiese de esas funciones, hasta que se resolviese el caso, dejando claro en el escrito que respetamos rigurosamente la presunción de inocencia", ha argumentado.

"Tres años después este señor me denuncia por revelación de secretos, diciendo que había aportado esos wasaps, esos mensajes que yo no aporté en ningún momento y un escrito en el que dice que le he desprestigiado profesionalmente", ha lamentado Marta Rodríguez.

"Entonces quisimos ver lo que había pasado y nos encontramos con un atestado policial en el cual hay una supuesta comparecencia mía en solitario el 31 de marzo de 2017. Según ese atestado yo llegué a comisaría diciendo que era conocedora de un caso de violencia de género, que no hubiera pasado nada sería mi obligación pero lo cierto es que no lo hice porque la víctima iba a ir a denunciar y, según ese atestado, se llama a declarar a la víctima, que no va por iniciativa propia, pero igualmente se la cita a que vaya ese 31 de marzo de 2017 a las 16.30, a la misma hora y en el mismo lugar donde me sitúan a mi", ha manifestado.

Ella insiste en afirmar que "para nada" compareció ese día en la comisaría, lo que condujo a que el pasado 26 de agosto tuviera que ir a declarar al juzgado, que en el caso de violencia de genero es el número tres que lleva Sergio Orduña y en "calidad de investigada".

"SURREALISTA". "Fui a declarar en calidad de investigada, es surrealista totalmente. Es más, se mandó un escrito a comisaría explicando lo que había pasado y se me responde que no me preocupe que no va a pasar nada", ha detallado.

"A mi no me preocupa lo que me pueda pasar porque yo tengo muy claro lo que he hecho, lo que me preocupa es que de una comisaría puedan partir este tipo de cosas", ha afeado.