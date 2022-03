"La agresión de Putin es criminal, pero hay que analizar cómo se llegó aquí"

Muchas incógnitas y un mensaje de esperanza desde una voz autorizada como la del general de brigada José Enrique de Ayala Marín, que este viernes habló durante más de dos horas ante un auditorio que le aplaudió con reconocimiento y admiración. Encontros en El Progreso, con la colaboración de Caixa Rural, citó en el salón de actos de O Vello Cárcere a una de las personas que más sabe en España de geopolítica y fue todo un éxito.

"No voy a justificar a Putin, su agresión es criminal, pero hay que entender y analizar la historia para comprender lo que está sucediendo en Ucrania", dijo el general a modo de introducción antes de desgranar los sucesos históricos de esa parte de Europa, cambiantes durante los últimos cuatro siglos, donde los países crecían y decrecían y "hasta se movían como si tuviesen ruedas"

José Enrique de Ayala Marín, actualmente miembro del consejo asesor del Observatorio de Política Exterior, del consejo de Asuntos Europeos y del Consejo de Seguridad y Defensa y analista de seguridad y defensa de la Fundación Alternativas, lamentó el padecimiento del pueblo ucraniano: "Viven en el momento equivocado, en el sitio equivocado".

Del amplio currículo de José Enrique de Ayala, destacan varias facetas que le otorgan autoridad para hablar de la guerra de Ucrania, de la posición de Rusia en ese nuevo orden mundial y de la Otan. Según él, "todos los países sufren cambios pero eso no quiere decir que no haya una identidad nacional" y se refirió a lo que quizá será ese nueva geopolítica, que calificó de "peligrosa" si se vuelven a instalar dos bloques, "por un lado EE.UU. y Europa, y por otro Rusia y China". Por eso apeló a que la UE "tiene que funcionar como un tercer polo" que evite esa "bipolaridad de bloques".

El público, durante la charla de De Ayala. SEBAS SENANDE

Diplomado del Estado Mayor y Estados Mayores Conjuntos, diplomado en Altos Estudios Internacionales, agregado militar de la Embajada de España en Alemania, jefe del Estado Militar del Cuerpo de Ejército Europeos, José Enrique de Ayala estuvo destinado en el Cuartel de la Otan en Bétera (Valencia) y participó sobre el terreno en la guerra de Irak, el último gran conflicto armado global antes del que estamos viviendo. Allí estuvo bajo el mando de un militar polaco, "y también había ucranianos", subrayó.

De Ayala analizó los que, a su juicio, son los posibles desenlaces del conflicto, desde el más graves, que sería la tercera gran guerra, al más beneficioso, que ganase Ucrania y cayese Putin, pasando por otras opciones como "la victoria rusa, el estancamiento o el acuerdo negociado".

"El poder económico y político de Rusia no es comparable al de la UE o EE. UU., pero tiene 6.300 ojivas nucleares"

Esta última opción es la que el general de brigada ve más adecuada, con la premisa de que Ucrania tuviera una neutralidad "similar a la de Suecia o Francia". También contextualizó la importancia económica y armamentística que tiene Rusia en el mundo y no dudo en afirmar que ahora su verdadero activo "son sus 6.300 ojivas nucleares". De hecho, "su PIB es diez veces menor que el de la UE, similar al de España, con una renta per cápita de 11.655 dólares, por los 41.309 de media de Europa. Su gasto en defensa apenas supera al de Alemania y está cinco o seis veces por debajo del de la UE, y no digamos del EE.UU.".

Manel Freire, redactor jefe de El Progreso, junto a De Ayala. SEBAS SENANDE

Por eso, el militar hizo hincapié en la ayuda que le está facilitando China. "Yo creo que el gigante asiático ya le está diciendo algo a Putin, porque la guerra no es tan corta como pensaba y la resistencia ucraniana es grande. Y a China, como primera economía mundial que es, no le interesa la guerra", apuntó.

"A lo mejor si la Otan hubiera desplegado su arsenal en la frontera, Putin no se hubiera atrevido, o sí, pero que nadie lo vea como un loco solitario. Si desaparece hay otro detrás, quizá peor que él y una Duma que lo apoya sin dudas, en un país como Rusia, que es muy nacionalista", explicó el general, que acabó su intervención contestando una decena de preguntas de los asistentes a Encontros en El Progreso.