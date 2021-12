Una avería en la piscina de Frigsa bajó la temperatura del agua de 28 a 11 grados

Una avería en la piscina de Frigsa, que tuvo lugar el pasado domingo, bajó la temperatura del agua de 28 a 11 grados, además de hacer que se perdieran 15.000 litros del vaso más profundo de los dos que hay en las instalaciones. La concejalía de deportes aseguró este viernes que el agua volvía a estar a la temperatura habitual.

La rotura de uno de los filtros provocó la drástica reducción del nivel del agua en la piscina afectada. El llenado se hizo con agua a 11 grados que es la temperatura a la que sale la de la traída. "Neste momento o vaso está xa nos 28 grados. Dende aquí, queremos trasladar as nosas desculpas á cidadanía polas molestias ocasionadas, explicarlles que esa diferencia na sensación térmica que perciben cando se meten na piscina estes días se debe a esta situación e que, non só está en vías de solución, senón que ademais interviremos para proceder á substitución dámbolos dous filtros co obxectivo de atallar que esta anomalía se reproduza", explicó el edil de deportes, Mauricio Repetto.

El concejal insistió en que, desde el momento en el que se conoció la incidencia, los técnicos acudieron a las instalaciones para dar con el problema e intentar arreglarlo. "A solución pasou pola reparación inicial dos aparatos afectados entre os que se inclúen as bombas de impulsión", explicó el concejal.

Repetto explicó que se trata de equipamientos antiguos, que fueron instalados en 1990, año en el que se inauguró el recinto. "Logo de 31 anos seguen en funcionamento a pesar do uso intensivo que se fai das piscinas, debido, precisamente, ao bo mantemento e conservación que se fai das mesmas", apuntó.

El edil insistió en que se pretende sustituir los filtros y que se hará a la mayor brevedad posible. También aclaró que la obra solo está "condicionada pola subministración dos materiais necesarios", en referencia a la situación de desabastecimiento que sufren desde hace meses algunos mercados y a la huelga de transporte prevista para la próxima semana y que afectará a todo el país. Aseguró que, en cuanto se disponga del material, se hará la obra.