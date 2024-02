Una avería deja a vecinos de Alexandre Bóveda sin agua

Vecinos de la calle Alexandre Bóveda protestaron este martes por un corte de agua que se prolongaba desde primera hora de la mañana y a lo largo de buena parte del día.

La avería se repite. Los ciudadanos aseguraron que la semana pasada ya la habían padecido desde las 6 de la madrugada y durante un día completo hasta el mediodía del siguiente.

Los vecinos aseguran que hace un tiempo se hizo una renovación de las aceras en la calle en la que viven, pero no se procedió a cambiar las tuberías, que ya no se encuentran en el estado idóneo para soportar el caudal de agua que conducen durante las 24 horas del día todos los días del año. La consecuencia es, en palabras de una residente, que "se había hecho una conexión a una tubería nueva, pero reventó una de las antiguas".

Según relataba esta vecina, "esta mañana me levanté a las 8.00 de la mañana y ya no había agua porque la habían cortado los Bomberos". Al encontrarse con el problema de que no disponía de agua ni para su aseo ni para poder cocinar, se puso en contacto con el teléfono de emergencias relacionadas con el agua.

El encargado del Servizo de Augas del Concello, Gerardo Gayoso Somoza, le explicó que ese departamento no iba a solucionar el problema dado que su personal se encuentra en huelga indefinida porque no percibe las horas extraordinarias.

"Hacia las nueve de la mañana vinieron unos obreros que estuvieron trabajando, pero no tardaron en irse", prosigue la ciudadana en su relato. Concretó que en su edificio "hay 28 pisos afectados". Lamenta que les pusieron "un grifo al otro lado de la calle, pero hay que ir y venir con calderos y es un peligro por el tráfico".