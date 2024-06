10 campamentos de verano en Lugo para vivir una aventura inolvidable

Llega el verano y con él las vacaciones para los más pequeños de la casa. Sol, playa, parque y también campamentos. ¿Quién no recuerda con un cariño especial sus experiencias en campamentos de verano? Ahora es el momento de que tus niños vivan aventuras inolvidables. En la provincia de Lugo hay una gran oferta de este tipo de actividades para que tus hijos disfruten como nunca.

El verano es la época ideal para los niños se lo pasen en grande y este tipo de actividades ofrecen el entorno propicio para que jueguen sin descanso, pero también para que sigan en contacto, desde otra perspectiva, con el ritmo de sus clases.

Por otra parte, los campamentos de verano ofrecen una amplia gama de beneficios para niños y adolescentes, lo que los convierte en una opción muy valiosa para el desarrollo integral como personas de nuestros hijos. Estos son algunos de sus beneficios:

Desarrollo de habilidades sociales

Fomento de la independencia y la confianza

Conexión con la naturaleza

Desarrollo físico

Aprendizaje de nuevas habilidades

Reducción del estrés y el aburrimiento

Mejora de la resiliencia y de la adaptabilidad

Promoción de la creatividad

Fomento de valores y principios

Recuerdos y experiencias memorables

Campamentos de verano en Lugo

Los niños lucenses y de toda Galicia pueden acceder durante la época estival a una gran oferta de campamentos de verano en los que se practican todo tipo de actividades: teatro, inglés, ajedrez, pintura, contacto con la naturaleza, juegos, etc. Para tratar de ayudarte en tu selección hemos decidido crear una lista con 10 campamentos de verano en Lugo que garantizarán que tus hijos vivan aventuras inolvidables. Descúbrela a continuación:

Campamento de verano Paso a Paso

Campamento Paso a Paso

Del 24 de junio al 2 de agosto -dividido por semanas- el centro de formación Paso a Paso organiza su campamento de verano en Lugo. En él, la conexión con la naturaleza es fundamental.

El Pazo do Pombal, un espacio que garantiza la seguridad de los pequeños, acoge una gran variedad de actividades como juegos tradicionales, obradoiros de expresión artística, búsquedas del tesoro , granja o piscina. No obstante, hay una propuesta para los niños que destaca por encima del resto, y es que podrán cuidar caballos y disfrutar de su compañía.

Por otra parte, también habrá actividades en inglés con profesores nativos de la academia Greenwich Center. Además, el campamento cuenta con servicio de autobús con salidas desde la Porta de Santiago y desde la Ronda das Fontiñas. El viaje de vuelta es a las 14.00 horas y solo para en las Pepas.

¿Cómo apuntarse?

Para apuntarte o recibir información envía el formulario de inscripción a [email protected]. Debes realizarlo antes de las 14.00 horas del jueves anterior a la semana en la que quieres inscribirte.

Campamento de verano Waldorf Meniñeiros

Campamento de verano Escuela Waldorf. WALDORF MENIÑEIROS

Desde el interés por el desarrollo integral del niño y la atención a todas sus necesidades, el campamento de verano Waldorf Meniñeiros ofrece del 30 de junio al 12 de julio unos días inolvidables en su escuela.

La propuesta es para niños y niñas de 7 a 16 años y se celebra en el lugar de Donas, Santa Marta, en Friol. Se centra en el conocimiento a través de la naturaleza, con diferentes actividades y talleres artísticos a partir de la observación, el contacto y la experiencia directa con el entorno.

Además, la alimentación procede de la propia granja y de la huerta de la escuela. Los niños podrán estar en contacto con los animales en un entorno natural que no olvidarán. Por ejemplo, podrán montar a caballo para beneficiarse de sus facetas terapéuticas y la hipoterapia a niveles cognitivos, comunicativos y de la personalidad.

El grupo está limitado a 40 niños, que serán acompañados de profesores y monitores. También habrá excursiones a la playa y a rutas senderistas.

¿Cómo apuntarse?

La solicitud de plaza y de más información se realizará cubriendo el formulario de inscripción enviando un correo electrónico a: [email protected].

Nenea Medrar Creando

Campamento Nenea. NENEA MEDRAR CREANDO

El campamento de verano Nenea ofrece una experiencia increíble para descubrir la reserva de la biosfera Terras do Miño. Es una propuesta enfocada a disfrutar de la naturaleza en los bosques de la comarca de Lugo.

Con la guía de monitoras especializadas en etnobotánica y naturaleza, los niños y niñas disfrutarán en grupos reducidos de juego libre, reconocimiento de insectos, rastreo, rutas, observación de aves, talleres de creación o cuentos.

El campamento se celebra del 24 al 28 de junio y del 1 al 26 de julio en San Xoán de Alto, en Lugo. Se organiza de lunes a viernes con un horario de 9.00 a 15.00 horas, contando con un servicio de comida ecológica.

¿Cómo apuntarse?

Para inscribirse en el campamento de verano Nenea Medrar Creando, o recibir más información, contactar con [email protected].

Escuela de canto Lourdes Santos

Escuela de canto Lourdes Santos. EP

Escuela de canto Lourdes Santos te ofrece un verano diferente en Lugo. Un verano en el que disfrutar de una afición común, la música. En este campamento de verano podrás cantar, bailar, tocar el piano, el violín, la kalimba y otros instrumentos.

Pero no todo es música. Los niños también se divertirán con manualidades, juegos, expresión corporal, etc. Y no es necesario saber música para asistir al campamento.

¿Cómo apuntarse?

Para inscribirse o recibir más información sobre el campamento de verano Escuela de canto Lourdes Santos, puedes escribir a [email protected].

Campus de verano en el Club Fluvial de Lugo

Campus de verano del Club Fluvial de Lugo.

Si la pasión de tus hijos es el deporte, el campus de verano del Club Fluvial de Lugo es el lugar indicado para ellos.

Este campamento de verano, destinado a niños de entre 5 y 14 años, ofrece una combinación de deportes como tenis, fútbol, baloncesto, piragüismo, piscina o balonmano.

La entrada es las 9.00 horas y la salida a las 14.00 horas para los niños sin comedor y a las 15.00 horas para los niños con comedor. El campus de verano se organiza del 24 de junio al 16 de agosto, dividido por semanas.

¿Cómo apuntarse?

Para inscribirse o recibir más información sobre el Campus de verano del Club Fluvial de Lugo puedes llamar a los siguientes teléfonos: 982 221 167 (oficinas) y 616 508 830 (Omar Salgado).

Campamento de verano de Xaquedrum

Campamento de verano Xaquedrum. EP

La Asociación Cultural Xaquedrum, la Escuela Luguesa de Ajedrez, El Progreso en colaboración que el Ayuntamiento de Lugo, Exma Deputación de Lugo, Dirección xeral Xuventude, Participación e Voluntariado, Colexio Illa Verde e Deporte Galego organizan por séptima vez el Campamento de Ajedrez de verano 2024.

El objetivo que se persigue con este programa es fomentar la práctica del ajedrez entre los pequeños de la ciudad y provincia, y contribuir a alcanzar los beneficios que este trae consigo en la formación integral de los participantes. Y al mismo tiempo, facilitar la vida laboral y familiar de los lucenses.

El horario será de 9.00 a 14.00 horas. Existen plazas limitadas y está destinado a niños de entre 4 y 17 años que serán divididos en diferentes grupos en los que podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades relacionadas con el ajedrez.

Fechas

Del 24 al 28 de junio, plazo final: 22 de junio

Del 1 a 5 de julio, plazo final: 27 de julio

Del 8 a 12 de julio, plazo final: 6 de julio

Del 15 a 19 de julio, plazo final: 14 de julio

Del 22 a 31 de julio, plazo final: 21 de julio

Del 2 a 6 de septiembre, plazo final: 1 de septiembre

¿Cómo apuntarse?

Para inscribirse o recibir más información puedes llamar al teléfono 657 97 49 37 o escribir al email [email protected].

Supercampa Vitae en Lugo

Campamento de verano Supercampa Vitae. EP

El Pazo de Feiras e Congresos de Lugo acoge desde el 24 de junio hasta el 6 de septiembre -dividido por semanas- el Supercampa Vitae, que se compone de gran variedad de actividades adaptadas a cada grupo de edad.

Tus hijos podrán disfrutar de hinchables, de rocódromo, de tirolina o de tiro con arco entre otras muchas atracciones con las que pasarlo en grande en este campamento de verano.

Supercampa

Este campamento urbano de 5 días está destinado a niños y niñas de 4 a 14 años de edad. Los grupos serán divididos de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y de 10 a 14 años. Además los horarios serán amplios, desde las 7.40 horas hasta las 20.00 horas. Habrá opciones de desayuno y comida, atendiendo a las necesidades alimenticias especiales y fomentando hábitos saludables. A lo que se añade un tentempié de mañana y merienda incluido.

¿Cómo apuntarse?

Para recibir más información o inscribirse puedes escribir al siguiente correo: [email protected].

Escuela de surf HolaOla

HolaOla. EP

Una de las actividades más divertidas para niños en verano es el surf. La escuela de HolaOla en A Mariña y en el Occidente Asturiano ofrece la posibilidad de recibir clases de surf y de paddle surf.

Las sesiones están destinadas a todas las edades y niveles, con clases de iniciación y de perfeccionamiento. Y es que HolaOla cuenta con monitores titulados, que cuentan con más de una década de experiencia como monitores de surf, que sabrán cómo guiar a los niños en sus prácticas en la playa.

Las clases de HolaOla se desarrollan en la playa de Coto, en Barreiros, y en la playa de Peñarronda, en Castropol.

¿Cómo apuntarse?

Si quieres más información o inscribir a tus hijos contacta en el teléfono 982120064 o con el mail [email protected].

Campamento de verano Total Sport

Fiesta de la espuma Total Sport. EP

Entre el 24 de junio y el 10 de septiembre -dividido por semanas- se organiza el campamento de verano de Total Sport en el Colexio Público Casás. Su horario es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, aunque tiene la opción de 8.00 a 15.00 horas.

Una propuesta llena de diversión y aprendizaje. Con monitores altamente cualificados, ofrece una experiencia única que fusiona deportes, juegos y actividades al aire libre.

¿Cómo apuntarse?

Para inscribirse u obtener más información sobre el campamento de verano de Total Sport puedes escribir a [email protected].

Campamento de verano Xeitorán

Naturaleza, juegos, música y baile tradicional en un entorno inmejorable como el del Paseo del Rato. Esta es la experiencia que ofrece el Xeitorán, el campamento xeitoso de verano en Lugo.

Se celebra del 24 de junio hasta el 5 de julio, pudiendo reservase por semanas o días sueltos. Las actividades están enfocadas para niños a partir de 4 años.

¿Cómo apuntarse?

Para inscribir o conseguir más información puede escribir al siguiente email: [email protected].