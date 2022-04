Avenida Vilaverde se ampliará para mejorar el tráfico en Fontiñas

El gobierno local anunció este jueves que estudia varias fórmulas urbanísticas para prolongar la Avenida Vilaverde -situada por encima del Mercadona de Sanxillao- hasta Catasol con el fin de "aliviar" la circulación en Fontiñas y su entorno. En principio, la más viable sería un convenio similar al que se hizo para construir el colegio del Sagrado Corazón.

La propuesta de prolongación de este vial fue presentada en el pleno municipal por Cs y los dos grupos que conforman el gobierno votaron en contra, pero la concejala de urbanismo en funciones, Paula Alvarellos, explicó que se debía a que el gobierno ya está trabajando en este proyecto. Alvarellos alabó la propuesta de Cs y calificó de muy necesario dotar a esa zona de más vías de circulación porque el gobierno es consciente de que el tráfico es complicado. Y en gran medida lo es, afirmó, porque la Xunta sigue sin terminar la Ronda Este, que serviría para canalizar tráfico entre el sur y el norte de la ciudad, especialmente el vinculado al Hula. Ahora la principal arteria de comunicación en este sentido es la saturada Ronda das Fontiñas.

A Cs no le importó que el gobierno no votara a favor su moción porque "que se apruebe o no es intrascendente. Lo que pretendemos es que se muevan. Si lo hacen, perfecto", afirmó Juan Vidal-Pardo, aunque mostró cierto escepticismo. Recordó que Cs también hizo una propuesta en 2019 para convertir en dotacional una bolsa de suelo propiedad del IGVS al lado del nuevo auditorio y no solo no hubo avances sino que a día de hoy es "un bosque".

Tampoco el PP se mostró muy confiado. "Están estudiándoo, din, pero cando un estuda tanto hai que sacar resultados", afirmó el edil Rafael Pérez, para a continuación enumerar otras bolsas de suelo céntricas que están sin desarrollar.

Alvarellos se refirió a las distintas fórmulas que hay para urbanizar la gran bolsa de suelo del que formaría parte el nuevo vial y aseguró que ya se descartaron algunas tras hacer cálculos del coste que tendrían, como la expropiación, que necesitaría una inversión de entre 4 y 5 millones de euros, dijo.

En lo que sí hubo voto unánime fue en la propuesta de Cs para poner en marcha un plan de convivencia entre personas mayores (5.000 lucenses de más de 65 años viven solos) y universitarios (unos 3.500), mediante el cual los primeros facilitarían a los segundos vivir en sus casas gratis (solo recibos) ya que a cambio estarían acompañados. En la iniciativa deben colaborar la USC y el Concello, que ofrecerá actividades para ponerlos en contacto y se conozcan.