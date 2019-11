Avalancha de ayudas para conseguir que Dani tenga su perro de asistencia

María Yolanda Pardo Vidal, la madre de Dani, no daba crédito este martes a la reacción de la gente con su causa: la de conseguir reunir los 17.810 euros que le costaría a esta familia traer a su casa un perro asistente para su hijo autista a través de la ONG DogPoint,cuya web es www.dogpoint.es.

A lo largo de toda la jornada, la familia no dejó de recibir todo tipo de ofrecimientos para la campaña "Un amigo para Dani", puesta en marcha a través de la web migranodearena.org, en la que se aceptan donativos y donde este martes, a última hora de la noche, se habían recaudado ya más de 1.845 euros, 900 de ellos durante la jornada de este martes, tras la publicación del caso en este periódico.

"Estoy alucinada con la repercusión que tuvo todo esto. Solo se me ocurre decirles a todos que gracias. No esperaba que la gente me ayudase tanto como lo está haciendo. En Lugo, hay una gente maravillosa. No va cada uno a lo suyo, como se suele decir a veces. Aquí te tienden la mano cuando lo necesitas", comentaba este martes, muy emocionada, Yolanda.

Algunos de los ofrecimientos recibidos por la familia a lo largo del día de este martes fue el que les hizo el Mago Rafa. Se trata de un festival benéfico, con actuaciones de distintos magos y artistas, que se espera llevar a cabo entre los meses de enero y febrero.

Otra de las ayudas será la que le brinden los profesionales del hospital veterinario Aceña de Olga, que se ofrecen a dar tratamientos gratuitos al perro por cinco años.

La familia de Dani también recibió mensajes y llamadas de tres empresas, una de ellas de A Coruña, para patrocinar la campaña y colaborar con la recaudación para el perro asistente.

Además, un diseñador gráfico creará, también de forma altruista, las pegatinas que se pondrán en las huchas que se llevarán a las farmacias y a la Plaza de Abastos. Otro profesional más les creará una página en Facebook y un fotógrafo se ofreció a sortear una sesión entre sus seguidores que aporten como mínimo 10 euros a esta causa solidaria.

Una propuesta más que recibió la familia de Dani fue la de un atleta que se ofreció a hacer un maratón por la muralla, también para conseguir el perro de asistencia que necesita el pequeño.