Auxilian a una septuagenaria en Doña Urraca que no recordaba dónde vivía

Una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio de la Policía Local se trasladó el pasado jueves hasta la calle Doña Urraca, sobre las ocho menos cuarto de la tarde, tras recibir una llamada a la Sala del 092 porque una anciana necesitaba ayuda.

Los agentes acudieron al lugar y comprobaron que una mujer, de 74 años de edad, se encontraba desorientada. Según decía, no sabía dónde se encontraba y no recordaba donde vivía. El portavoz del cuerpo explicó este viernes que, "gracias a la colaboración ciudadana", los policías localizaron el domicilio de la septuagenaria, pero la mujer, una vez en el mismo, decía que no lo reconocía.

Ante esta situación, los agentes localizaron los datos de su hija y se pusieron en contacto con ella. La mujer se trasladó de inmediato hasta el lugar en el que se encontraba su progenitora y se hizo cargo de la misma, por lo que la Policía finalizó su intervención.