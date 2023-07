Auxilia: "Es injusto que aún no funcione el montacargas del AISS"

El colectivo de personas con problemas de movilidad Auxilia considera injusto y discriminatorio que no se habilitase, tampoco en esta última convocatoria electoral, el montacargas del edificio de Sindicatos (AISS) para acceder a la mesa electoral y votar dentro, como el resto de los ciudadanos.

Según la delegada de Auxilia en Lugo, Nuria Neira Vila, eso no ocurrió y los votantes en silla de ruedas o con otros problemas de movilidad tuvieron que votar en la calle, después de que un miembro de la mesa -alertado por una llamada a un número anunciado en el exterior- saliese fuera del edificio a acercarles la urna.

"No se arregló la situación en estas últimas elecciones con respecto a las pasadas, pese a que advertimos de estos problemas a la Junta Electoral Provincial. Este órgano nos dijo que accediésemos por la rúa Castelao, pero allí hay tres escalones que tampoco podemos subir. El problema lo resolvieron pegando papeles con un número al que llamar. De esa forma, uno de los miembros de la mesa se acercaba a la calle con la urna y allí votamos. Eso va en contra del Real Decreto 193/2023, que dice que no puede haber barreras. Esto no es justo y, además, es discriminatorio", dice Nuria Neira.

La solución pasaría por arreglar un montacargas que hay en la fachada del edificio, lo que no se hizo. Auxilia presentó un escrito al Ministerio de Interior solicitando su reparación para que, aparte de las jornadas electorales, los usuarios con problemas de movilidad puedan acceder cómodamente al edificio para realizar otro tipo de gestiones administrativas.