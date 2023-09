Autorizada la caza "sen límites" del jabalí en nueve comarcas de Lugo hasta febrero

La Xunta ha declarado, por tercera vez, la situación de "emerxencia cinexética" para reducir la población de jabalíes en Galicia. En esta ocasión, además, cubrirá más territorio que nunca: 37 comarcas -entre ellas nueve de las trece que hay en Lugo, con las excepciones de A Fonsagrada, Meira, Quiroga y A Ulloa- que engloban, en total, 248 concellos. Un área que representa el 80,7% de la comunidad donde, a partir de este sábado y hasta el próximo 25 de febrero, se permitirá abatir o capturar, "sen límite de exemplares", jabalíes de ambos sexos, "prioritariamente femias adultas e subadultas de calquera idade".

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, argumentó el miércoles que la decisión responde a "unha análise pormenorizada e obxectiva" de las circunstancias de cada comarca a raíz de los avisos por daños del jabalí en los cultivos, de la superficie afectada por estos, del censo ganadero porcino -los jabalíes son vectores de transmisión de enfermedades contagiosas, como la peste porcina africana- y, también, de los accidentes de tráfico ligados a esta especie, entre los que destaca el que provocó la salida de vía del coche en el que viajaban Abel Carreira García y Álex Gómez Ríos cuando volvían a Chantada desde Taboada por la N-540 en la noche del 7 al 8 de agosto, que le costó la vida a ambos jóvenes de 18 años. Pero este no es un caso aislado. En la última década, los cerdos salvajes estuvieron implicados en una media de 862 siniestros viales al año en la provincia, según datos de la jefatura de Tráfico de Lugo.

La alto cargo de la Xunta detalló que, a falta de un censo oficial del jabalí, se consideró "necesario" recurrir de nuevo a esta medida "temporal e extraordinaria" después de que, en la temporada 2022-2023, el 112 recibiese "máis de 4.000 chamadas" relacionadas con daños causados por estos animales, "case 900 máis" que en la anterior, a lo que se unen los datos de capturas que proporcionaron los propios tecores de caza, que refirieron "uns 19.000 exemplares" en esta última campaña.

Sobre esta base, se ha optado por "reforzar o control" de la población de jabalies "naquelas zonas onde se está a constatar que ten unha maior incidencia". En Lugo, esta medida se aplicará en 54 concellos de las tres comarcas mariñanas, Os Ancares, Chantada, Lugo, Sarria, Terra Chá y Terra de Lemos.

Esta declaración de emergencia cinegética es un instrumento "adicional e complementario á caza regrada" dentro de los terrenos de régimen de caza especial y común, así como a las actuaciones de control que "seguirán a desenvolverse", indicó Do Campo. Incluye los tecores y zonas libres. A través de ella, se permitirá abatir y capturar jabalíes sin limitación de número y sin excluir "crías e femias seguidas de crías", aunque en este caso bajo autorización especial previa de Patrimonio Natural.

Asimismo, las cuatro resoluciones que lo regulan -y que se publicarán mañana en el Diario Oficial de Galicia- amplían los períodos de caza a jornadas no aprobadas en el plan anual de los tecores y autorizan el uso de medios auxiliares que favorezcan la caza, como visores ópticos, detectores electrónicos de paso o cebaderos de grano o frutos en los cultivos dañados. También permiten a los propietarios afectados a cazar -ellos mismos o terceros- en la modalidad de espera o de aguardo "en terreos de réxime cinexético especial".

Hasta cumplir objetivos

Do Campo expuso que, tras la activación de esta medida en 2019 -en 33 concellos- y 2021 -en 29 comarcas-, "detectouse un descenso do número de avisos polo xabaril". Ahora, la declaración abarca el periodo hábil de caza de la especie en esta temporada, que llega hasta el 25 de febrero. No obstante, podrá quedar suspendida antes de esa fecha, en todo el territorio autorizado o en parte de él, "de constatarse que desapareceron as causas que a motivaron".

Por otro lado, la directora xeral destacó la importancia de combinar medidas como esta con otras reformas normativas adoptadas en los últimos años y con las líneas de ayudas para paliar los daños del jabalí. Desde 2016, se contabilizaron "en preto de 10 millóns de euros".

UU.AA. pide una "acción integral" y no "parches"

Desde Unións Agrarias (UU. AA .), Xacobo Feijoo aseguró que le parece "bien" la declaración de emergencia, aunque reclamó "acciones integrales" y no "parches", ya que esta "se limita prácticamente a aumentar los días de caza y simplificar trámites burocráticos con los que ellos mismos se ponen la zancadilla". "Lo realmente relevante es la reforma de la responsabilidad del pago de los daños, que se tienen que trasladar fuera de los tecores hacia la Xunta", abundó Feijóo, que incidió en que el control de la especie "no puede ser una cosa que dependa de que un tecor apriete más o menos" en su caza. Por ello, llamó a desarrollar "una visión conjunta de cuáles tienen que ser las poblaciones de jabalí y actuar de forma coordinada".

Presencia en A Coruña

Los jabalíes también están cerca de convertirse en vecinos de algunas ciudades, lo que en A Coruña genera tensión entre Xunta y Concello. El miércoles, el PP local instó a la alcaldesa, Inés Rey, a aportar "soluciones" a la camada que recorre el centro urbano desde hace días y, "si no es capaz", a "dejarse ayudar por la Xunta", que en agosto le ofreció jaulas, medida que Rey ve insuficiente. Según Medio Ambiente, limpiar las zonas urbanas y periurbanas es competencia municipal.