La automoción llevará a cabo este año una profunda reordenación en Lugo

Soplan vientos de cambio en el sector de la automoción en la provincia de Lugo. Está previsto que a lo largo de este año este sufra una profunda reordenación. El primer paso ya se dio. El pasado 1 de febrero el grupo cántabro Blendio Autogomas asumía la concesión oficial de Citroën en la capital lucense. Eso era posible una vez que adquiría los activos y procedía a la absorción de la actividad empresarial de Lucuscar, sita en la Estrada da Coruña.

A partir del mes que viene esta sociedad de Santander también se convertirá en el concesionario oficial de Opel en Lugo, según daba a conocer este lunes su gerente, Rafael Montes.

La distribución de la marca alemana la ejercía Roysan Auto desde que en la primavera pasada presentara concurso de acreedores su filial, Aceña Móvil, que tuvo la representación durante más de una década.

Desembarca así en la capital lucense el que está considerado como el mayor grupo del sector en el noroeste de España. Blendio, con 90 años de historia, cuenta con concesionarios en más de una veintena de localidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla y León y distribuye 16 marcas de automoción, la mayoría de uno de los principales fabricantes mundiales de automoción, Stellantis.

Lugo era la única provincia gallega en la que no tenía presencia el grupo cántabro, que ya contaba con concesionarios en Pontevedra, Vigo, Ponteareas, Lalín y Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra; Santiago de Compostela, en la de A Coruña, y en Ourense.

MÁS MOVIMIENTOS. Este no será el único movimiento de piezas que se registrará este año en el tablero de la automoción en la provincia de Lugo. El sector interpreta que con su llegada, Blendio Autogomas agrupará las otras once marcas de Stellantis que están en manos de otros dos concesionarios o que no tienen aquí distribuidor oficial.

Si finalmente se lleva a cabo la reorganización prevista, un solo concesionario, el del grupo cántabro, agruparía las marcas que gestionan o gestionaban cuatro distribuidores en la capital lucense.

Este movimiento viene propiciado por la propia Stellantis. El gigante del motor, que es fruto de la fusión hace dos años de los grupos PSA y Fiat Chrysler, tiene programada una tremenda reestructuración de su red comercial, no solo en España, sino en toda Europa.

La hoja de ruta de la multinacional francoitaloestadounidense, que cuenta con una fábrica en Vigo, contempla que el próximo verano solo quede un concesionario por provincia que agrupe a todas sus marcas.

Si en Lugo, Citroën y DS estaban en manos de Lucuscar y Opel temporalmente en las de Roysan, tras el cierre de Aceña Móvil, las otras marcas de Stellantis se las reparten actualmente Martínez de Lugo (Peugeot) y el Grupo L-Motor (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Jeep y Chrysler). A esas hay que sumar otras tres sin distribuidor oficial, Maserati, Dodge y RAM.

De estas dos firmas lucenses, Martínez de Lugo no tiene más marcas, en cambio el Grupo L-Motor sí. En caso de que se cumpla la revolución prevista en el sector, a este último, fundado hace más de cuatro décadas, todavía le quedarían Ford y Mazda.

Aunque en el sector se interpreta que no tiene sentido que Blendio Autogomas se haga con Citroën y Opel a cuatro meses vista de esa profunda reorganización, los actores implicados no sueltan prenda sobre si se están llevando a cabo negociaciones de compraventa de concesionarios, como la ya cerrada de Lucuscar, una sociedad de capital lucense que distribuyó la marca francesa durante más de 12 años.

Si el grupo cántabro agrupa esas 13 marcas, precisaría al menos ampliar las instalaciones que acaba de adquirir en la Estrada da Coruña o buscar un nuevo emplazamiento.

inquietud. Si la reorganización programada por Stellantis es profunda, también es profunda la inquietud que ha generado en el sector, como ha manifestado en varias ocasiones la patronal que integra las asociaciones de concesionarios de automoción (Faconauto), que cifra en 329 las empresas afectadas por este movimiento telúrico en España, de las que dependen más de 1.200 establecimientos y más de 35.000 trabajadores.

Faconauto ha reiterado que estará "vigilante" ante el cambio de modelo en la distribución de vehículos que llevará a cabo la multinacional francoitaloestadounidense, cambio que se augura que puede ser el camino que sigan otros fabricantes mundialEes de automoción.