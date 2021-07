El autodiagnóstico ya es posible: así se hacen los test que se compran en las farmacias

Los test de antígenos ya se pueden adquirir en cualquier farmacia lucense. El pasado martes, 20 de julio, el Boe publicaba el nuevo decreto que permite la venta de test rápidos sin necesidad de receta médica.

Las pruebas de autodiagnóstico de covid-19 no serán realizadas por los farmacéuticos, la tarea queda para el propio comprador. El Gobierno no limitará los precios de estas pruebas pero se espera que fluctúen entre los 7 y los 12 euros. "No tenemos ánimo de lucro, optaremos por marcar precios asequibles para que cualquiera pueda acceder a los test", apunta Pablo Carrera, trabajador de la Farmacia de Gema.

La prueba no tendrá validez a nivel legal. Se ofrece en las farmacias "para que los ciudadanos hagan un ejercicio de prevención para valorar si hubiera contagio" tal y como declaró la portavoz del Gobierno, Isabel Rodrígez.

En este sentido los resultados del test no servirán de salvoconducto para acceder al ocio nocturno o viajar a otros países. De resultar positivo, el paciente debería ponerse en contacto con el Sergas para realizar un PCR para confirmar el resultado.

Ante la falta de control oficial sobre los test, los farmacéuticos apelan a la responsabilidad individual y piden que se tomen en serio los protocolos de seguridad.

Se espera que el precio del test de antígenos fluctúe entre los 7 y los 12 euros

En caso de haber estado en contacto con un positivo, los plazos recomendados para realizar el test de autodiagnóstico son 7 días tras el encuentro. Si se presentan síntomas de covid-19 se aconseja, por el contrario, hacer la prueba lo antes posible, siempre que su compra se encargue a una persona que no presente dichos síntomas.

La fiabilidad de la prueba es de un 99,20% en los casos negativos y de aproximadamente el 95% en la detección de positivos.

El nuevo decreto permite, asímismo, la venta de pruebas serológicas. Estas permiten determinar la cantidad de anticuerpos presente en el paciente y si ha pasado, por tanto, la enfermedad.

El presidente del colegio de farmacéuticos de Lugo, Alejandro Sánchez, aclara que dicha prueba se realizará mediante el análisis de sangre capilar. El método de lectura será igual que las pruebas de antígenos: mediante rayas.

El nuevo documento incluye las pruebas de autodiagnóstico de covid-19 en la misma categoría que las pruebas de embarazo y de la fertilidad y autodiagnóstico de el VIH por lo que queda permitida su publicidad.