Autocrítica y replanteamiento

Además de hacer autocrítica por considerar «un fracaso absoluto» que Marea Galeguista no obtuviese representación a nivel provincial ni autonómico, su número 1 por Lugo, Iván Rodríguez Lombardero, explicó que el 12-J ha puesto de manifiesto que las formaciones de izquierda precisan pescar en el caladero del Partido Popular para dar un vuelco electoral en Galicia.

"É preciso falar coas bases sociais do PP. Mentras non sexamos quen de facer que esa mensaxe transversal cale nos votantes do PP vai ser moi complicado voltear esta situación", afirmó el activista ribadense una vez que se conoció que su formación, que era la primera vez que concurría a esta cita electoral, había obtenido unos 3.600 votos en la provincia de Lugo.

Rodríguez Lombardero considera además que la ruptura de las diferentes mareas "castigou de forma máis directa" a su formación política y propició que "se concentrara o voto" para intentar doblegar al PP en el Bloque, que a su juicio, fue "o triunfador amargo da noite".

concentración. El cabeza de lista de Marea Galeguista destacó además que la concentración del voto de izquierda en solo dos formaciones políticas, en vez de en tres como había sucedido en las autonómicas de 2016 cuando En Marea había sido la segunda más votada en Galicia, "segue sen ser dabondo" para superar al PP.

El candidato ribadense también hizo una lectura de los resultados electorales a nivel autonómico. "Está claro que é unha enorme vitoria do PP. As súas políticas non son as máis axeitadas para nós, consideramos que nos perxudican, pero a metade dos galegos as dan por boas", precisó Rodríguez Lombardero.