O autocine colga o cartel de completo en Lugo

O autocine promovido pola área de Cultura colga o cartel de completo en Lugo. As catro sesións previstas no aparcadoiro do Pazo Provincial dos Deportes contan con 100 reservas cada unha, a capacidade prevista dacordo co espazo dispoñible.

Maite Ferreiro mostrou a súa satisfacción pola resposta do público a esta proposta, “coa que ofrecemos unha maneira diferente de desfrutar do cine, en galego. En Lugo xa se completaron as inscricións para todas as sesións, e en Sarria, van a moi bo ritmo, sobre todo a sesión infantil”.

A deputada de Cultura explicou que “as sesións se desenvolverán atendendo aos protocolos sanitarios, polo que será preciso que os vehículos se acheguen ao recinto uns minutos antes do inicio da sesión, con tempo para que as persoas da organización poidan tomar os datos e ubicar cada automobil no espazo que lle corresponda”.

Dacordo coa normativa sanitaria vixente, nos vehículos só poderán estar persoas convivintes. A entrada ao recinto só poderá ser en automóbil.

PRIMEIRAS SESIÓNS. O autocine comeza este venres coa proxección de E.T. (17.00 horas) e A praia dos afogados (19.45 horas) no aparcadoiro do Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. O sábado proxectaranse, no mesmo lugar, Perez 2 (17.00 horas) e Pulp Fiction (19:15 horas).

O domingo, o autocine estará en Sarria, a carón do Campo da Ribela, onde se poderán ver Os Goonies ( 17.00 horas) e Gran Torino (19:45 horas). As inscricións poden realizarse a través dunha ligazón dispoñible na web cultura.deputacionlugo.gal e tamén nas redes sociais da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.