De niño le habían contado que su abuelo, José María (Pepe) Fernández Rodríguez, había muerto en España poco después de la Guerra Civil pero, hasta hace poco más de una década, el inglés John Price no llegó a saber más de lo que le había pasado. Este año, con 56 años ya a sus espaldas, vino desde Estonia, donde reside, a conocer el Lugo en el que vivió su abuelo y nació su madre.

Un Lugo que le fue arrancado de su vida a él y a su familia un mes después de estallar la Guerra Civil y que quiso recuperar en solo un día visitando los lugares que marcaron la vida y la muerte del abuelo: su casa (en la Ronda da Muralla), la farmacia en la que trabajaba (al fondo de la Praza Maior) y el lugar en el que pasó sus últimos días (O Vello Cárcere) al que solo pudo acceder pasadas las ocho de la noche dado que todo el día estuvieron ocupadas las instalaciones por una reunión de la Agencia Tributaria.

Cuando visitó las estancias donde su abuelo esperó la muerte sus sentimientos fueron estos: "Me siento muy triste y tengo un gran agujero en mi alma. Pero me alegra que este edificio se haya restaurado y que sus prisioneros sean recordados en exposiciones así como que las instalaciones sean usadas ahora por toda la comunidad".

La estancia de John Price en Lugo fue muy corta. Vino el domingo y se marcha este martes. Sin embargo, el plan de este viaje comenzó hace más de una década cuando su madre, Daisy Fernández, acudió a un homenaje que le hacían en Bristol a los ingleses alistados en la Brigada Internacional que lucharon a favor del régimen republicano en la Guerra Civil. Ahí fue cuando su hijo, John Price, comenzó a tirar de la madeja.

Hasta entonces, el fusilamiento contra el paredón del antiguo cementerio de Pepe Fernández el 27 de agosto de 1936, a las seis de la mañana, fue sufrido en silencio por la madre de John Price, Daisy Fernández, y, sobre todo, por su abuela, Isabelle Innes. John solo sabía que su abuelo había muerto en España poco después de estallar la Guerra Civil. Nada más. El miedo lo había enterrado todo. Incluso, desde el Reino Unido.

"Hace solo doce años que me enteré de todo lo que le había pasado a mi abuelo. Fue una historia que estuvo siempre silenciada por mi abuela y mi madre. Quizás, por miedo. Después de la Guerra Civil española, vino la Segunda Guerra Mundial y estas cosas no se contaban. Mi abuela murió en 1990 y nunca dijo nada. Mi madre falleció hace poco pero, hace algo más de una década, asistió por casualidad al descubrimiento de una placa que le hacían a los brigadistas ingleses que lucharon en la Guerra Civil a favor del Gobierno republicano y allí preguntó por su padre, que no había sido brigadista, por si alguien sabía lo que le había ocurrido con más detalles", cuenta John Price, que ayer vivió una montaña rusa de emociones al reconstruir su historia familiar desde Lugo.

Paul Preston

De ese encuentro, la madre de John Price no sacó información pero le facilitaron el correo electrónico de un prestigioso historiador inglés, especializado en la Guerra Civil española, Paul Preston. Daisy Fernández le dio la nota con la dirección de correo a su hijo y, a partir de ahí, John Price tomó las riendas y le escribió al historiador interesándose por los detalles sobre la muerte del abuelo.

Paul Preston no solo le respondió sino que, además, se puso a investigar la historia personal de Pepe Fernández y, a través de las páginas de El Progreso del verano de 1936, remitió un correo a la familia con las noticias sobre su detención, condena por un delito de traición y su posterior fusilamiento. Daisy Fernández llegó a guardar, con mucha emoción, los recortes del periódico donde hablaban de su padre.

"Sabíamos que lo habían matado pero no por qué ni cómo. Hubo testigos, creo que falsos, que lo acusaron de haber sido el cabecilla de poner unas bombas en el palacio del obispo, junto a la catedral, y en el Seminario. También supimos que era el contable de la farmacia Cardero (donde otro compañero, auxiliar de botica, fue también fusilado y el titular fue exiliado) y que hacía un programa en Radio Lugo donde daba clases de inglés", cuenta John Price.

El historiador Paul Preston descubrió, a través de las páginas de El Progreso, del verano de 1936, noticias sobre la detención y el fusilamiento de mi abuelo y también detalles de su vida

Este lunes, pese al sentimiento de tristeza que tenía por el destino de su abuelo —del que hereda su nariz—, John se sentía feliz "por compartir mis memorias familiares". Pero, aun así, no dejaba de pensar en una cosa: en que ese fusilamiento contra el paredón de alguien que no militaba en ningún partido y que solo simpatizaba con el Gobierno republicano cortó en seco la vida a su familia.

"Mi abuela y mi madre sufrieron mucho. Mi abuela tuvo que criar sola a mi madre, que tenía año y medio cuando murió mi abuelo, y a otra niña que aún no había nacido. Fue una ruptura en sus vidas y un sufrimiento interno muy fuerte. Sobre todo, porque nunca pudieron ir a su tumba. Pero siempre lo recordaron como un buen padre", dice John.

Cumplió con su objetivo pero le quedó una espina clavada: no pudo dejar las flores que traía en la tumba de su abuelo, ni sabe dónde están los restos. "Eso fue lo que más dolor les causó a mi abuela y mi madre y yo, un siglo después, aún no puedo hacerlo", afirmaba, desesperado, antes de emprender el regreso a casa.