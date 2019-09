La oferta de pisos para estudiantes universitarios pasa por sus horas más bajas de los últimos años. Los jóvenes que se mudan a la ciudad encuentran más dificultades que nunca para encontrar viviendas cercanas a las facultades y se ven obligados a vivir lejos del campus y siempre en pisos más caros de lo que pretendían gastar en un primer momento.

Las inmobiliarias de Augas Férreas aseguran que apenas tienen en oferta pisos para estudiantes y que, aunque los universitarios inician los trámites desde el final del curso anterior, el auge de los pisos vacacionales ha reducido el número de opciones hasta niveles preocupantes. "Es verdad que ves a estudiantes desesperados por encontrar algo porque la oferta es inexistente", asegura el responsable de Fincas Lugo, Miguel Brañas.

Muchos universitarios viven lejos de las facultades y acaban residiendo en hoteles y en zonas alejadas del campus de la USC

"Un piso de tres habitaciones supera los 500 euros y uno de dos no baja de 450. Y eso hablando de pisos que están bien, sin lujos. Nosotros ahora mismo no tenemos en oferta ningún piso. Hace un mes tuvimos seis y se alquilaron todos", asegura. Según Brañas, la imagen de carteles de alquiler de pisos ha dejado de ser habitual en zonas cercanas a las facultades. "Y de hecho mucha gente lo que hacía era bajar el precio para los estudiantes. Ahora no pasa. Están todos carísimos".

Para Luis López, de la inmobiliaria Neira —también ubicada en Augas Férreas— la clave de esta falta de oferta es el incremento de las viviendas en alquiler para vacaciones. "Están acabando con los pisos para alquilar porque les sale mucho más rentable convertirlo en piso turístico. Además, la gente que compraba dejó de comprar y nadie se preocupa de que haya alquiler para universitarios".

Ante la falta de opciones en las inmobiliarias de Augas Férreas, los estudiantes recurren a las redes sociales para encontrar piso

Para Neira, esta situación provoca que muchos estudiantes se vean abocados a vivir en hoteles o en zonas muy alejadas del campus. "La residencia también está completa. Nosotros hemos alquilado unos 15 pisos desde el mes de mayo, pero recuerdo que el año pasado muchos estudiantes se quedaron sin piso. Cada vez pasa más".

ALTERNATIVAS. Al no encontrar pisos a través de inmobiliarias, los estudiantes se ven obligados a buscarse la vida de las maneras más sorprendentes.

"Llevábamos semanas buscando por webs y particulares, pero o no cogen el teléfono o no admiten estudiantes"

Es el caso de la mexicana Diana Valdez, que estará seis meses en Lugo con una amiga y no encontró ninguna inmobiliaria que aceptara un contrato de menos de un año. "En nuestro caso recurrimos a las redes sociales pero fue en una caminata para conocer la ciudad donde conocimos a una señora que nos ofreció un piso".

En el caso de la barcelonesa Laura Batista, que lleva varios años en Lugo y buscaba un piso cerca de la Facultade de Veterinaria y del McDonald"s, donde trabaja, fue a través del grupo de Instagram "Salseo USC": "La gente recurre a lo que puede para encontrar piso porque los métodos habituales ya no funcionan. Además, he notado un incremento de precios muy considerable y de la dificultad de encontrar piso teniendo mascota. ¡Incluso hay estudiantes de Veterinaria que no quieren compartir piso con perros!", lamenta esta estudiante.