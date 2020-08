El aumento de casos preocupa en Lugo y obliga a prohibir visitas a geriátricos

La situación en la ciudad de Lugo empieza a preocupar. La fiesta del pub Doña Bella, que suma más de 60 contagiados, dejó un reguero de positivos por toda la ciudad, sobre todo en locales de hostelería, que está haciendo que aumenten los casos día a día. Este jueves, según informó el Sergas, había medio centenar de nuevos contagios en el área de Lugo, lo que motivó que como medida de precaución se prohibiesen las visitas a las residencias de personas mayores del municipio.

El aumento de casos trae también consigo rumores y bulos, por ejemplo un audio que llegó a numerosos grupos de Whatsapp sobre el pago con dinero en efectivo en un supermercado de la Avenida da Coruña donde se detectó algún caso. También hubo locales que salieron al paso de estos comentarios, por ejemplo, el Puro Cubano, un bar de la Avenida de Magoi, que envió este jueves una nota a este periódico para informar de que no se ha registrado ningún caso entre "trabajadores ni clientes" y que nadie del local acudió a la fiesta del Doña Bella. Añade también que el establecimiento está cerrado en la actualidad, pero no por motivos relacionados con el coronavirus.

Otro local, Os Cachivaches, en Afonso X o Sabio, confirmó por Facebook que los PCR efectuados a sus 18 empleados dieron resultado negativo. El restaurante estuvo cerrado por precaución y, según la nota difundida en esta red social, ya está abierto de nuevo. Los que siguen cerrados son dos bares del mismo dueño, en la zona de la avenida da Coruña y de la Ronda Xosé Castiñeira. El propietario al parecer estuvo en la fiesta del pasado día 14.

Por otra parte, una auxiliar que trabaja en la farmacia del hospital Lucus Augusti se encuentra aislada en su domicilio, tras dar positivo en la prueba a la que fue sometida. Su contagio fue externo, no en el centro sanitario, y el servicio sigue funcionando con normalidad.

URBASER. Varios operarios de la empresa concesionaria del servicio municipal de recogida de basura y limpieza viaria de Lugo están aislados en sus domicilios porque han dado positivo. Lo que no cuadran son las cifras. El Concello habla de dos casos y la CIG afirma que hay cuatro confirmados. El sindicato nacionalista, que advierte de que denunciará el caso ante la Consellería de Sanidade y de la Inspección de Trabajo, asegura que hay operarios que siguen trabajando pese a que tuvieron "contacto directo co persoal que deu positivo e co que se atopa aillado" sin que la empresa «teña adoptado as medidas de protección axeitadas a alta situación de contaxio qu existe». Mientras, el gobierno local responde que sí las ha tomado.

La CIG, que canceló la campaña que iba a realizar este jueves y viernes en los tres centros de trabajo de Urbaser en Lugo, ha solicitado la suspensión de las elecciones sindicales previstas para el próximo lunes, a la que están citados unos 165 trabajadores, ya que "do contrario se estará poñendo en grave risco a saúde do persoal e da cidadanía de Lugo". Además advierte de que se puede incurrir "nun delito contra a saúde pública" y que se impide "o dereito de participación a parte da plantilla".