Aumentan los positivos entre los escolares de la provincia

El Sergas comunicó este sábado un aumento de los casos positivos por coronavirus en los centros de enseñanza de Galicia, entre los cuales se mencionan siete colegios de la provincia de Lugo, con un total de diez casos. El total para la comunidad autónoma serían 96 contagios, lo que llevaría a cerrar 27 aulas.

Entre los colegios con algún caso en la provincia, según informó Sanidade, se encuentran el Ceip Xoán de Requeixo (Chantada), Maristas y Ceip As Gándaras (Lugo), Sagrado Corazón (Ribadeo), Ricardo Gasset (O Incio), Doctor López Suárez y San José (Friol), una información que contrasta con los datos de los que disponen los propios centros.

De hecho, en Friol no existe como tal ningún colegio San José, al que la tabla de la Xunta atribuye un positivo y un aula cerrada. El único centro de la provincia con una nomenclatura similar a la que, en principio, podría referirse la tabla ofrecida por la Xunta, es el popularmente conocido como Las Pepas, en la capital lucense, si bien su directora, Eulalia López, aclaró que no hubo ningún positivo entre el alumnado ni se cerró ninguna aula por covid-19.

Por su parte, el director del Ceip As Gándaras, Cándido Vázquez, desconocía este sábado la existencia de tres positivos entre el alumnado de este centro dado que no hubo, hasta ahora, casos que se hayan declarado en el colegio. Sí podrían proceder estos positivos de niños de algunas familias que manifestaron su intención de no llevar a sus hijos al centro alegando que estaban en cuarentena. Pero, en ningún momento, estos alumnos fueron a clase, con lo que no habría riesgo de contagio.

Los datos globales que menciona Sanidade en toda Galicia contabilizarían 60 centros de enseñanza no universitaria y 13 escuelas infantiles con coronavirus.