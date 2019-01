Aumenta la deuda del lotero de Lugo desaparecido: ya son casi 130.000 euros

El titular de la administración número 17 de Lugo, situada en el centro comercial de Carrefour, desaparecido desde la pasada semana, ya debe a Loterías del Estado cerca de 130.000 euros, después de que este jueves no haya ingresado la cantidad que recaudó en los días previos a su desaparición.

De esta forma, los 91.000,54 euros que faltaban cuando desapareció ahora habrían aumentado a cerca de 130.000 euros, aproximadamente, según han explicado a Europa Press fuentes de la delegación de Loterías de Lugo.

La hipótesis que se baraja en la investigación de la Policía Nacional es que su desaparición haya sido voluntaria y se haya fugado con el dinero recaudado tanto con la venta de la Lotería de Navidad y Reyes, así como el de los otros sorteos ordinarios, además del ingresado en los últimos días.

Loterías está cubierta por un aval, por lo que tendría que la compañía de seguros la que reclamase el dinero

Su desaparición fue denunciada por las dos trabajadoras de la administración el pasado viernes 11 de enero, ante ante la Policía Nacional. Las empleadas comunicaron que desconocían el paradero del lotero, con el que tampoco conseguían ponerse en contacto por teléfono, y que no disponían de dinero en efectivo en la administración para pagar a los clientes que acudían.

No responde a las llamadas de su familia

El lotero, vecino de la zona de Pantón en Lugo, tampoco responde a las llamadas de su familia, según han precisado fuentes de la Policía Nacional, que, no obstante, no han aclarado si entre las hipótesis de la investigación se baraja que el hombre su hubiese fugado al extranjero.



Como titular de la administración de loterías es el que tiene acceso a la cuenta bancaria de operaciones. No obstante, el saldo ya estaría a cero, debido a que ya no hubo más ingresos desde que se cerró el establecimiento.



La sociedad pública Loterías del Estado está, en todo caso, cubierta ante esta desaparición de dinero con un aval, que asegura todos los puntos de venta de España. Por tanto, según han explicado en la delegación de Lugo, tendrá que ser esta compañía de seguros la que presente la denuncia pertinente.



No obstante, desde la delegación lucense se ha transmitido tranquilidad a los clientes, puesto que cualquier boleto premiado, hasta 2.000 euros, puede ser cobrado en cualquier punto de venta y los de cuantías superiores en las entidades bancarias establecidas.



En cuanto a la administración número 17 continúa cerrada por impago y sus clientes habituales y abonados pueden dirigirse a otra administración, la número 8 situada en la calle Quiroga.