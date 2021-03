Todos negativos en el cribado de estudiantes universitarios de Lugo

La vuelta a las clases presenciales en las universidades el pasado lunes fue acompañada por la realización de un cribado entre los estudiantes con test de antígenos. En la jornada del lunes no se detectó ningún positivo y las pruebas continúan el martes.

En total, la Consellería de Sanidade citó a 3.300 estudiantes del campus de Lugo. El primer día estaban llamados 1.735, de los cuales acudieron 1.054, es decir, un 61%. El gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares, considera "importante" esta participación y destaca que todos los resultados fueron negativos.

En toda Galicia fueron citados 58.151 alumnos, que realizarán las pruebas en sus respectivos campus.

NORMALIDAD. Las clases universitarias se retomaron el lunes 1 de marzo en el campus lucense con la normalidad prevista y la puesta en práctica, una vez más, de varias medidas para evitar contagios por el covid como, por ejemplo, la distancia social y el uso de gel hidroalcohólico.

"A reincorporación ás aulas fíxose con total normalidade. Xa tiñamos feita, desde principios de curso, a adaptación de espazos e distancias e non houbo ningún problema na volta das actividades lectivas presenciais, as primeiras neste segundo cuadrimestre xa que, ata agora, as clases foron online", explicaba ayer la vicerrectora del campus lucense, Montserrat Valcárcel.

La vuelta a las aulas en el Campus Terra supuso, por otra parte, el estreno de un aula fija para varios cursos del grado de Nutrición y Dietética que, hasta el momento, no disponían de este espacio. De hecho, los alumnos de primero comenzaron este curso asistiendo a clase en el salón de actos de la facultad de Ciencias.

"Agora xa temos espazos neste centro, onde se fixeron varias obras de reforma e ampliación co gallo de que os alumnos do novo grao de Bioquímica conten co sitio necesario. De feito, hai xa catro aulas dispoñibles para estes estudantes", afirma la vicerrectora.

El rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, recordó ayer que la institución tenía previsto tres escenarios de docencia: uno de no presencialidad, otro mixto y otro de presencialidad total. "En este caso, simplemente hubo que cambiar de escenario al sistema mixto, como tuvimos en el primer trimestre", explicó.

López también añadió que el grado de presencialidad se ajusta a la capacidad de los centros y al número de alumnos.

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, confirmó también que la vuelta se hizo con normalidad, con algunas actividades presenciales y otras telemáticas dependiendo del centro. Abalde destacó que los estudiantes fueron respetuosos con los protocolos sanitarios y mostraron un buen comportamiento "sin ningún tipo de alteración".

En el caso de la Universidade de Vigo (UV), el vicerrector de Planificación y Sostenibilidad, José Luis Míguez, remarcó que la transición de la enseñanza digital a presencial fue "sencilla" para los alumnos. En este caso, en aquellas clases en las que el alumnado supera el aforo se estableció un aula íntegra, que engloba a parte de los alumnos en enseñanza presencial y otra parte, online.

La experiencia telemática se inició el 8 de febrero, coincidiendo con el segundo cuatrimestre en las universidades debido a que, hasta ese momento, no se estaban dando clases por la celebración de los exámenes en las facultades.