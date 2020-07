El Aula Láctea se diversifica e investiga cómo eliminar sustancias nocivas

El Aula de Productos Lácteos y Tecnologías Alimentarias (Aplta), perteneciente a la USC, nació en 1992 y desde el 2015 sigue al pie del cañón, desde sus punteras instalaciones en el barrio de Sanfiz, por su importancia en el desarrollo del sector primario en un año marcado por el Covid-19.

El centro de investigación ha diversificado su labor y ahora incluso desarrolla proyectos como la eliminación de sustancias nocivas en productos de limpieza.

Elvira López Mosquera, adjunta a la vicerrectoría de coordinación del campus para investigación, transferencia e innovación, es su directora desde hace una año.

"Contamos con la tecnología válida tanto para productos lácteos como para no lácteos. Estamos inmersos en un varios proyectos que incluyen el ultrafiltrado de agua de cocción conservera, la eliminación de sustancias nocivas en productos de limpieza, y en lograr ser más ecoeficientes", relata.

Su actividad no se paralizó ni siquiera durante el periodo de confinamiento, por su importancia estratégica dentro de los sectores esenciales. "El 27 de abril volvimos a abrir la planta, ya que el sector mantenía su demanda y había trabajos pendientes, así que seguimos con nuestro trabajo para empresas locales y nacionales», aclara Elvira López, quien asegura que «el trabajo de I+D+i que desarrollaban las firmas se redujo porque están más centradas en producir y por cuestiones económicas, pero nos siguen llegando encargos, de menor cuantía".

El centro dependiente de la Universidad no limita su labor ya a productos lácteos

Otro hecho que pone de manifiesta la importancia del Aula de Productos Lácteos es que se mantendrá abierta durante el próximo mes. "Seguimos abiertos en agosto para compensar un poco el parón a las empresas y seguir con los proyectos abiertos», comenta la directora del centro de investigación y desarrollo, que durante los últimos tiempos ha visto como su oferta de trabajo se diversificaba por las exigencias del mercado. Una de las claves de su éxito exponencial. «Las empresas vieron que muchas de las propiedades que existen en sus productos pueden aprovecharse aún más", dijo.

El objetivo es desarrollar productos de alto valor añadido "ya que producimos el 40 por ciento de la leche en España pero solo transformamos el 50 por ciento", aclara López Mosquera. El Aula de Productos Lácteos se convirtió en un referente internacional gracias a unas instalaciones de primer nivel.

Desarrollo de un proyecto con proteínas de huevo junto a Campomayor

El Aula de Productos Lácteos dinamizó su actividad y plasmó con éxito el resultado en varias áreas industriales que no había desarrollado hasta este momento y alejadas de la simple investigación con leche en formato líquido.

De hecho, aunque los productos lácteos como quesos, yogures o subproductos como el suero suponen el grueso de su trabajo, también desarrollan productos no lácteos, como bebidas a partir de productos vegetales, como la avena, la soja o el arroz; smoothies, que llevan vegetales triturados y pueden llevar leche o no, y alimentos para grupos específicos, como personas mayores, niños o población hospitalizada.

Su último proyecto, en alianza con la empresa Campomayor, se basa en la investigación y creación de productos derivados del huevo, "que contengan más proteínas para personas que, por ejemplo, son intolerantes a la lactosa", revela Elvira López, directora del Aula de Productos Lácteos.

La formación es otro de los puntos clave en el día a día del Aula. Todas las titulaciones del campus Terra relacionadas con el sector alimentario realizan sus prácticas en sus instalaciones. "Albergamos a alumnos de Veterinaria, de la Politécnica y de Ciencias" comenta Elvira López, cuyo centro amplía fronteras con convenios de formación. "Ya realizamos cursos a distancia con Latinoamérica en el pasado, y actualmente tenemos un proyecto de teleformación con Mongolia".

Consello Social de la Universidad

La labor del Aula de Productos Lácteos se expone este jueves a la cúpula del Consello Social de la USC, que celebra una reunión plenaria en Lugo. En el encuentro se perfilará el plan de actividades del órgano universitario bajo la presidencia de Cecilia Sierra.

Visita al Aula

La celebración de esta reunión del Consello Social de la USC, también permitirá este jueves la visita al Aula de Productos Lácteos de una delegación de la USC formada por Cecilia Sierra, acompañada de la secretaria xeral de la USC, Dulce García, y de la secretaria de este órgano universitario, Marta Villamayor.