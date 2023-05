El auge del Camino anima a los negocios a cambiar el paso

PALAS DE REI/MELIDE. El auge que están viviendo en los últimos años las diferentes rutas jacobeas que llevan a Compostela se traduce también en un volumen de negocio que crece cada año, lo que anima a algunas personas a emprender y a otras a reinventar los comercios que ya tenían.

Y es que con un gasto medio diario por visitante que se sitúa entre los 40 y 70 euros, localidades como Palas de Rei o Melide, por las que discurren dos de las rutas de mayor afluencia -Camino Francés y Primitivo- y que además ya se encuentran a relativamente pocos kilómetros de Santiago, resultan especialmente beneficiadas.

Un impacto económico que se entiende mucho mejor si se tiene en cuenta que en los cuatro primeros meses de este año llegaron a Santiago un total de 57.375 peregrinos, lo que supone 12.000 más que los registrados en el mismo periodo de 2022, que hasta la fecha fue el de mayor afluencia de la historia, según datos facilitados por la Oficina del Peregrino.

De este modo, muchos de aquellos negocios que en su día nacieron para satisfacer las necesidades de los consumidores locales se fueron reconvirtiendo para abarcar las demandas de un público mucho más heterogéneo y, casi siempre, de paso.

ALBERGUE VALÍN LAMA

Fernando Valín (Palas de Rei)

Cuando en 2010 Fernando Valín Lama decidió ampliar el obrador de su panadería para dotarla de dos nuevos hornos, se encontró con la posibilidad de poder aprovechar la nueva superficie disponible con hasta dos alturas y un bajo cubierta. Pensando el uso que podría dar a todo este nuevo espacio, acabó ideando un albergue que abrió el año pasado, "xa que a pandemia do covid retrasou o proxecto", explica.

Con una capacidad para 87 plazas, Fernando Valín se muestra muy satisfecho de cómo está funcionando el hospedaje al que también dotó de cafetería. "O ano pasado xa foi moi bo e neste notamos tamén moita chegada de visitantes", afirma.

Este hecho, junto con la crisis que están atravesando las panaderías a causa del alza de los precios de la energía, los combustibles y las materias primas hace que este empresario no descarte que el albergue "poida chegar a ser máis negocio que o pan, xa que este sector se atopa hoxe nun momento moi complicado".

MUXICAS DO CAMIÑO

José Valiño Vázquez(Melide)

La crisis económica previa a 2010 provocó que la pequeña tienda de moda que José Valiño Vázquez regentaba junto a su esposa desde 1998 se tambalease. "Naqueles anos vimos como o mercado local ía a menos, mentres que o número de peregrinos que chegaban á vila aumentaba, polo que decidimos adaptar a nosa oferta a esa nova oportunidade", explica este empresario. Fue así, como las estanterías de los diferentes locales que ocupó la tienda a lo largo de los años se fueron llenando de artículos de artesanía, objetos de recuerdo, camisetas, regalos "e todo tipo de obxetos que sabemos que demandan os peregrinos".

La prueba de que la reconversión del negocio fue un éxito es que en la actualidad José Valiño no solo mantiene abierta la tienda de moda Muxica, "máis enfocada ao consumidor local", si no que también cuenta con otros dos locales, como son Muxicas do Camiño y Km50 Tenda do Peregrino, que mantiene abiertos entre Semana Santa y finales de octubre y que están orientados hacia toda esa masa de público, "de todas as nacionalidades", que se dirige hacia Compostela.

ESTANCO ANGARELA

Socorro Gómez Sánchez (Melide)

El público que en 1981 entraba en el estanco que Socorro Gómez acababa de abrir en Melide tiene muy poco que ver con las personas que lo hacen en la actualidad. El local, que esta mujer continúa atendiendo hoy con la ayuda de sus hijos Miguel y Pedro Loureiro, mantiene la venta de tabaco, aunque en 2010 ampliaba el local para orientarlo hacia una nueva oferta pensada para los peregrinos. "De feito, na actualidade vendemos máis imáns, chaveiros, camisetas ou todo tipo de artesanías, que tabaco".

Socorro recuerda que en los difíciles años en los que inició el negocio, "os meses máis bos eran os de xullo e agosto, porque Melide se enchía de emigrantes que regresaban nas vacacións de verán". Ahora el fenómeno de las peregrinaciones también lo ve más desestacionalizado, con un flujo de visitantes que "xa é máis constante ao longo de todo o ano".

CASA ALONGOS

Conchi y Fran (Melide)

Desde Casa Alongos, el matrimonio formado por Conchi y Fran apuesta por una oferta culinaria diferente, que huye del típico churrasco, empanada y pulpo para ofrecer una carta que pone el acento "en los productos de cercanía y de calidad, la promoción de las denominaciones de origen -como los quesos de Arzúa-Ulloa- y las razas autóctonas de carne".

Con esta oferta, la pareja quiere llevar a la práctica su filosofía de que "para no matar la gallina de los huevos de oro, no hay que fijarse en la cantidad, sino que debemos preocuparnos por dar calidad y ofrecer todo aquello que da valor al Camino".

Para conseguir ese objetivo, el matrimonio está convencido de que el servicio tanto al peregrino como al público en general debe ser "esmerado y cuidado", porque "un cliente satisfecho trae otros cinco, pero uno insatisfecho te quita diez", dice Conchi.